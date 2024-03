Revolut annuncia investimenti di circa 450 milioni di euro in attività strategiche di marketing e vendite, da sviluppare in Europa nel corso del 2024. L’ambizione è quella di raggiungere 50 milioni di clienti a livello globale entro la fine del 2024, segnando una crescita del 40% anno su anno. È lo stesso gruppo ad annunciarlo con una nota.

Le operazioni sul mercato italiano

In Italia, dove Revolut opera attualmente come banca digitale con oltre 1,5 milioni di clienti (classificandosi al secondo posto tra le app bancarie più scaricate localmente), l’azienda sta lavorando per diventare la prima app bancaria e raggiungere 2.5 milioni di clienti entro la fine del 2024. L’investimento previsto per il 2024 è aumentato del 94% rispetto al 2023.

WHITE PAPER Una nuova strada per i pagamenti digitali in Italia: l’analisi dell’Osservatorio del Politecnico di Digital Payment Instant Payments

“Siamo la seconda banca sul mercato per velocità di crescita e intendiamo continuare a crescere costantemente. Conquisteremo il cuore di più consumatori italiani grazie all’ottima user experience e al prodotto innovativo che abbiamo creato, candidato perfetto per diventare il loro account principale”, spiega Ignacio, Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe at Revolut.

Per farlo, la società lancerà presto gli Iban locali, che non solo aumenteranno l’accettazione di Revolut in tutto il paese, ma consentiranno anche servizi aggiuntivi per i clienti. In tutti i mercati dello Spazio Economico Europeo, dove Revolut opera come banca, i depositi sono protetti dalla Compagnia Statale Lituana “Deposit and Investment Insurance”.

Cosa si aspettano i consumatori: più semplicità e risparmio (di tempo e denaro)

Molti consumatori, del resto, sono alla ricerca di alternative bancarie migliori e di strumenti finanziari più efficienti. Lo conferma uno studio condotto da Revolut e dalla società di ricerche Dynata su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 persone. I dati mostrano che il 5% degli intervistati ha cambiato banca con una migliore l’anno scorso, mentre il 2% si è pentito di non averlo fatto. Inoltre, il 6% si rammarica di non aver trovato soluzioni/servizi più economici per spendere meno in alcune operazioni/pagamenti, il 9% si pente di non aver imparato come investire il proprio denaro e l’8% di non aver migliorato le proprie capacità di gestione del denaro. Le tre caratteristiche principali che i consumatori italiani pensano che un’app bancaria debba avere sono facilità di utilizzo (76%), risparmio di denaro sulle operazioni (41%) e risparmio di tempo (38%) sulle operazioni mentre in termini di funzionalità le preferite dagli italiani sono invio e ricezione istantanea di denaro (53%), blocco e sblocco carta (36%) e ottenimento di cashback quando si spende (25%).

In questo scenario, Revolut ha l’ambizione di essere il punto di partenza perfetto per gestire tutto ciò che riguarda il denaro, il che significa non solo spendere ma anche risparmiare, monitorare, investire, donare, prenotare hotel ed esperienze, ricevere cashback e sconti. “Nonostante i notevoli investimenti che stiamo facendo, i nostri canali chiave per crescere rimangono organici: offrire un prodotto completo, conveniente e tra i più facili da utilizzare sul mercato, fa sì che i tanti clienti soddisfatti rappresentino un vero motore di crescita. Lo testimoniano anche noti siti di recensioni come TrustPilot, dove il nostro punteggio ci posiziona tra le banche più apprezzate”, chiosa Zunzunegui.

@RIPRODUZIONE RISERVATA