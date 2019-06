E-payment, Sia scommette sulla Grecia

Sia scommette sulla Grecia. Tramite la controllata New Sia Greece, la società ha siglato un accordo quinquennale con Market In, tra i principali retailer ellenici, che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica per pagamenti digitali e la gestione delle operazioni effettuate tramite carta.

L’infrastruttura di Sia punta a rafforzare ulteriormente l’orientamento alla clientela di Market In coniugando la qualità dei servizi con la velocità, la sicurezza e l’affidabilità delle transazioni in linea con gli ultimi trend del mercato globale dei pagamenti digitali. La partnership consentirà ai clienti di utilizzare oltre 1.000 terminali Pos innovativi in grado di accettare anche pagamenti con carte contactless nei 188 supermercati Market In, inclusi sette punti vendita “Daily’s Convenience”.

L’implementazione della nuova infrastruttura tecnologica introduce una serie di funzionalità avanzate che assicurano la comodità della gestione dell’operatività quotidiana e la massima sicurezza, offrendo anche ulteriori vantaggi per i clienti di Market In. I terminali Pos di ultima generazione di Sia velocizzano le operazioni assicurando l’interconnessione con il sistema di cassa dei supermercati e consentendo di effettuare pagamenti Chip & Pin sicuri, con il supporto tecnico-specializzato di un help-desk dedicato. I terminali Pos di Sia sono inoltre completamente integrati con i programmi di fidelizzazione offerti dalle quattro maggiori banche greche di rilevanza sistemica.

“La collaborazione con Market In rispecchia perfettamente la visione di Sia riguardo l’innovazione e le infrastrutture di pagamento. Questo accordo conferma la nostra leadership nel settore dei pagamenti digitali e il posizionamento di Sia come partner tecnologico di riferimento anche in Grecia. Lo sviluppo di analoghi progetti aumenteranno ulteriormente i nostri sforzi nel Paese per ambire ad una completa modernizzazione del settore e promuovere una nuova cultura dei pagamenti digitali e in tempo reale – spiega Espen Tranoy, Managing Director di New Sia Greece – L’accordo con Sia ci aiuterà a garantire transazioni più rapide e sicure a tutti i nostri clienti retail. Siamo alle soglie di una nuova era nei pagamenti ed avere Sia al nostro fianco ci consentirà di compiere importanti passi in avanti”.

