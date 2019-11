Intesa Sanpaolo-Mastercard: addio al Pos, basterà lo smartphone

“Tap on Phone” è la prima soluzione sperimentale “no hardware” realizzata in Italia che consente agli esercenti di utilizzare direttamente lo smartphone per gestire e incassare i pagamenti effettuati dai loro clienti con carte contactless e tramite digital wallet, attraverso l’app Xme commerce, attraverso la quale sarà possibile emettere ricevute e inviarle in digitale. La soluzione, presentata al Salone dei pagamenti di Milano, nasce dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Mastercard: gli utenti potranno sperimentarla allo stand della banca, effettuando una donazione al Banco Alimentare: una volta scelto l’importo da devolvere – fino a 25 euro al massimo pagando con carta contactless, senza vincoli di importo con smartphone o wearable – per effettuare il pagamento basterà avvicinare carta/smartphone/wearable allo smartphone dell’ente di charity.

Cos’è la digital acceptance

La nuova soluzione fa parte del percorso di new digital acceptance intrapreso negli ultimi anni da Intesa Sanpaolo per favorire la diffusione e l’utilizzo dei pagamenti digitali. Attraverso un’innovativa suite di servizi integrati, spiega la banca in un comunicato, gli esercenti possono disporre di una piattaforma completamente nuova: omni-payment, per garantire l’incasso di ogni forma di pagamento, tradizionale e innovativo, e omni/cross canale, per offrire agli esercenti un’esperienza unica e senza soluzione di continuità su tutti i canali, da qualunque tipo di device e in ottica globale.

La collaborazione Intesa Sanpaolo – Mastercard

In questo contesto Mastercard collabora con Intesa Sanpaolo nello sviluppo del progetto e del pilota della nuova soluzione, con l’obiettivo di abilitare esercenti, aziende e liberi professionisti che operano in mobilità all’accettazione di carte e digital wallet attraverso una soluzione che non richieda un device aggiuntivo oltre lo smartphone dell’esercente, e che consenta un’esperienza di pagamento ai clienti finali user friendly e sicura. La sperimentazione è stata messa a punto con la collaborazione di Mercury Payment Services e Mobeewave, azienda specializzata nei pagamenti con dispositivi mobili.

Mastrofilippo: “Puntiamo a una user experience multicanale semplice, sicura e hardware free”

“Il futuro era ieri, oggi c’è la nuova digital acceptance e l’app Xme Commerce – afferma Raffaella Mastrofilippo, responsabile Prodotti transazionali e piattaforme di payment Intesa Sanpaolo – Forti di questa convinzione, stiamo accelerando lo sviluppo di innovazioni funzionali a rendere il mobile il canale chiave nelle interazioni con i nostri clienti. Vogliamo eliminare la complessità, a favore di una user experience multicanale sempre più semplice, sicura, hardware free”.

Di Meo: “Così incentiviamo la digitalizzazione nei pagamenti”

“Come Mastercard, siamo vicini al mondo delle piccole e medie imprese con progetti dedicati e studiati su misura per facilitare i loro business – aggiunge Antonio Di Meo, vice president account leader di Mastercard – Crediamo molto nel valore che questa soluzione potrà dare in termini di facilità di accesso, stimolo all’utilizzo e sicurezza nell’accettazione dei pagamenti digitali. Infine, Tap on phone rappresenta uno degli esempi di come Mastercard, in qualità di network globale connette aziende e startup più innovative del sistema dei pagamenti al proprio bacino di attività e clienti internazionali per incentivare la digitalizzazione nei pagamenti”.

