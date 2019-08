Nexi, Banca Imi alza il target price a 10,8 euro

Gli analisti di Banca Imi hanno confermato la raccomandazione “add” sul titolo di Nexi, rivedendo però al rialzo il target price, portandolo da 10 a 10,8 euro. La società di pagamenti digitali a metà giornata segnava un lieve rialzo, a +0,11%, a 9,96 euro.

A fine luglio l’azienda aveva presentato i propri conti semestrali, che riportavano un Ebitda pari a 232,9 milioni di euro, con una crescita organica del 20% grazie all’andamento positivo dei ricavi e al continuo focus sul contenimento dei costi e sull’efficienza operativa. Così l’Ebitda margin nel primo semestre 2019 è stato pari al 50%, in espansione di circa 6 punti percentuali rispetto al livello registrato nel primo semestre dello scorso anno. Nel primo semestre 2019, i ricavi operativi netti sono stati pari a 467,3 milioni, in crescita del 6,9% al netto della cessazione di alcuni contratti di rivendita hardware a zero margine provenienti dalle recenti acquisizioni (+5,7%).

In occasione del debutto in borsa di metà aprile, l’Ad Paolo Bertoluzzo aveva ricordato che “Nexi non ha nemmeno due anni di età”, ma ha fondamenta solide e “ha alle spalle le banche popolari e società come Cartasì e Bassilichi”. “Credo che la quotazione di Nexi debba essere motivo di orgoglio per il nostro Paese oggi – aveva aggiunto – Alla Borsa di Milano arriva una società che fa innovazione e ha raccolto l’interesse di 340 investitori istituzionali, tra italiani e stranieri. E’ importante vedere che ci sono investitori stranieri che vogliono investire nel nostro Paese. L’Ipo non è un punto di arrivo, ma un passaggio e un nuovo punto di partenza”.

“La quotazione di Nexi potrebbe essere la più grande quotazione in Europa e forse del mondo nel 2019 – commenta l’Ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi – Il successo di Nexi è un segnale molto positivo per l’intero Paese, e conferma la fiducia da parte degli investitori internazionali oltre che domestici nelle prospettive di crescita della società e del mercato in cui essa opera. Quello del fintech è un settore in forte sviluppo a livello globale e siamo orgogliosi che anche una società italiana come Nexi si sia affermata tra i competitori di successo

