Pagamenti contactless, per gli italiani il “new normal”?

Il 70% di tutte le transazioni di Mastercard avviene in modalità contactless. È quanto comunica la società a seguito delle rilevazioni riguardanti i pagamenti degli italiani dalla fase di lockdown. Dall’indagine è merso che l’87% degli italiani ha adottato i pagamenti contactless con facilità, e quasi la metà (45%) delle persone ha ridotto l’utilizzo del contante la pandemia Covid-19, con il 10% che lo ha completamente abbandonato.

Ma il dato ancor più interessante – evidenzia Mastercard – è che il 73% degli intervistati italiani possiede una carta contactless e il 17% l’ha utilizzata per la prima volta proprio durante l’ultimo periodo. La quasi totalità del campione di utilizzatori di carte contactless intervistati sottolinea inoltre che la fine della pandemia non cambierà l’uso del contactless, riconosciuto ormai come la modalità di pagamento preferita.

Rispetto al dispositivo utilizzato, il 25% utilizza il proprio telefono cellulare Nfc e una media del 4% utilizza dispositivi contactless abilitati come gli orologi, ma i pagamenti contactless con carta di pagamento contactless rimangono il metodo di pagamento più popolare per gli italiani (81%).

“In Italia, come in tutta Europa, Mastercard ha sempre guidato la strada verso i pagamenti contactless e oggi, ancor più di prima, il tasso di adozione e utilizzo di questa modalità di pagamento è un’evidenza. Ci troviamo in una fase di consolidamento, nella quale continuiamo a lavorare perché tutti gli italiani possano essere inclusi digitalmente e perché i pagamenti siamo facili e sicuri. Con la nostra tecnologia abbiamo aiutato a guidare il cambiamento nelle abitudini dei consumatori e garantire la massima sicurezza delle transazioni, così da permettere che tutte le persone che usufruiscono dei nostri servizi e soluzioni possano essere tranquille in un contesto in continua evoluzione, sottolinea Michele Centemero, Country Manager di Mastercard in Italia.

I consumatori italiani intervistati che usano il contactless per i loro acquisti quotidiani citano l’igiene (75%) e la facilità d’uso (87%) come motivi per un’adozione permanente nelle loro abitudini di pagamento. Principalmente utilizzati nei negozi di alimentari (84%) insieme alle farmacie (63 per cento) e ad altri negozi al dettaglio (36%), i pagamenti contactless sono ormai una costante. Anche l’elemento sicurezza ha un impatto importante sulle abitudini degli italiani intervistati: il 65 per cento ha infatti dichiarato di aver effettuato pagamenti contactless, ritenendoli una modalità più sicura per pagare, sottolineando come ci sia ancora del lavoro da fare per offrire alla totalità delle persone una vera tranquillità sull’utilizzo degli strumenti di pagamento digitali.

