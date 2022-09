Pagamenti digitali, sprint dal 5G. Ma attenzione alla cybersecurity

Migliora globalmente la compliance rispetto al Pci Dss (Payment card industry Data security standard) registrato nel 2020, ma le minacce alla sicurezza informatica che le organizzazioni devono affrontare sono più temibili di quanto non fossero due anni fa: lo rivela il Payment Security Report (Psr) 2022 di Verizon (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO). Mentre le organizzazioni si preparano a implementare il Pci Dss v4.0, il Psr 2022 fornisce preziose informazioni per orientarsi e adattarsi al nuovo standard.

Verizon ha pubblicato la prima analisi globale dedicata alle valutazioni relative al Pci Dss nel Verizon Pci Compliance Report del 2010. Sulla base dei dati globali raccolti dai valutatori qualificati in ambito security (Qsa) di Verizon e da parte di altri quattro collaboratori esterni, con confronti tra regioni geografiche (Americhe, Emea e Apac), il rapporto esplora il motivo per cui alcune aziende ottengono migliori risultati di altre nei loro sforzi per ottenere una sicurezza dei dati sostenibile ed efficace. Sin dall’inizio, il PSR ha monitorato l’andamento della compliance, mantenendo al contempo il polso rispetto al mutevole panorama della sicurezza dei pagamenti.

Piena compliance per il 43,4% delle organizzazioni

Il rapporto di quest’anno rileva che, nel complesso, la conformità Pci Dss è migliorata in modo significativo nel 2020, con il 43,4% delle organizzazioni che ha mantenuto la piena compliance. Si tratta di un miglioramento rispetto a quanto evidenziato nel Psr 2019. Inoltre, nonostante più della metà delle organizzazioni (56,7%) non abbia superato la valutazione di convalida intermedia in quanto non attua uno o più controlli di sicurezza, il divario di esecuzione degli stessi è comunque migliorato sostanzialmente, passando da un massimo del 7,7% nel 2019 a un minimo del 4,0% nel 2020.

WEBINAR Principali minacce digitali: quali sono e come proteggerci per il nuovo anno 2023 Sicurezza Storage

“Nonostante i miglioramenti della compliance, sappiamo che gli hacker sono ancora là fuori e più forti che mai”, ha affermato Sampath Sowmyanarayan, ceo di Verizon Business. “Il nostro Data breach investigations report (Dbir) 2022 ha rilevato che il settore finanziario continua a essere vittima della criminalità organizzata spinta da motivi economici, con i server che risultano coinvolti nel 90% delle violazioni finanziarie. Di conseguenza, è difficile che un ulteriore impegno sulla propria attuale strategia determini un cambiamento”, ha continuato Sowmyanarayan. “Per rimanere coperte nel complesso panorama della sicurezza informatica di oggi, le organizzazioni dovranno avvicinarsi ai propri obiettivi e traguardi a livello di progetto, programma e strategia”.

La “cassetta degli attrezzi” per il Pci Dss v4.0

La pandemia di Covid-19 ha intensificato le attività commerciali online e le transazioni con carte di pagamento, ma ha anche consentito agli hacker di sfruttare le minacce e le debolezze, esistenti ed emergenti, relative ai sistemi e ai processi di pagamento. A complicare ulteriormente il panorama della sicurezza dei pagamenti per i Chief information security officer (Ciso) e per gli altri professionisti della security, il Pci Ssc ha recentemente introdotto la più significativa riforma del Dss dal suo rilascio nel 2004. Sebbene sia un importante passo avanti, i responsabili della sicurezza dovranno concentrare la propria attenzione e impiegare le proprie risorse per essere al passo con questi nuovi requisiti.

Rilasciato all’inizio di quest’anno, il Pci Dss v4.0 entrerà in vigore a partire dal 2024. Per aiutare le organizzazioni del settore dei pagamenti a semplificare la complessità di queste nuove misure e garantire la sicurezza dei dati, il PSR 2022 include una “cassetta degli attrezzi” di metodi di gestione, modelli e framework utili per affrontare il Pci Dss v4.0. Come evidenzia il rapporto, le sfide che le organizzazioni incontrano in merito alla sicurezza dei dati e alla gestione della compliance hanno relazioni di causa ed effetto identificabili. La chiave per ottenere una crescita continua e la stabilità delle prestazioni del programma di sicurezza e conformità è concentrare le risorse solo sulle parti del paradigma di sicurezza che limitano o bloccano ulteriori miglioramenti: i collegamenti più deboli, i vincoli di sistema o i punti di leva. Pertanto, la pianificazione strategica, il coordinamento e l’esecuzione a livello operativo saranno fondamentali per evitare costose violazioni dei dati.

Impatto potenziale del 5G sulla sicurezza dei pagamenti

Il fascino delle tecnologie emergenti, come il 5G e l’edge computing, ha acquisito uno slancio significativo quando la pandemia di Covid-19 ha messo in luce gli anelli più deboli del settore dei servizi finanziari. La velocità e la stabilità del 5G continueranno a migliorare l’esperienza mobile in materia di pagamenti, fornendo maggiore sicurezza ai clienti attraverso metodi avanzati di identificazione e verifica biometrici. Fornirà inoltre connessioni più sicure per le videoconferenze, con partecipanti come professionisti finanziari e consulenti di prestito. Le istituzioni finanziarie e i commercianti continueranno a trovare modi innovativi per beneficiare delle funzionalità avanzate del 5G, dell’architettura aperta e delle tecnologie Mec (Multi-access edge computing). Allo stesso tempo, i professionisti della sicurezza devono esplorare in che modo queste innovazioni potrebbero influire sui livelli di conformità al Pci Dss.

@RIPRODUZIONE RISERVATA