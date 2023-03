Pagamenti digitali, Visa lancia l’Innovation Program Italy

Accelerare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di pagamento innovativi e spingere le fintech italiane a crescere e scalare il proprio business. E’ l’obiettivo della prima edizione italiana dell’Innovation Program Europe lanciato da Visa in collaborazione con Talent Garden e Hackquarters.

Chi può candidarsi all’Innovation Program Italy

Visa Innovation Program sarà aperto alle startup fintech operative dal punto di vista commerciale, pronte a livello tecnico, e residenti in Italia. Le candidature rimarranno aperte dal 21 marzo al 14 aprile 2023 e le fintech saranno selezionate a maggio 2023.

Il processo di scouting per indentificare le fintech più adatte al programma avverrà sulla base di criteri oggettivi che terranno conto della preparazione commerciale delle fintech, delle potenzialità di sviluppo di collaborazioni con clienti e partner Visa, del potenziale di scalabilità al di fuori del mercato italiano, del profilo dei clienti esistenti, dell’interesse degli investitori, oltre alla pertinenza delle soluzioni proposte dalle fintech rispetto ai temi al centro del programma di quest’anno.

Le 5 sfide di fronte alle fintech italiane

Il progetto vede l’Italia entrare a far parte della community di Visa Innovation Program Europe, che dal 2018 ha riunito 72 aziende fintech di successo, selezionate tra oltre 900 candidature, in 7 Paesi.

Per l’edizione 2023, Visa Innovation Program Europe è alla ricerca delle fintech più innovative, con un team in Italia e prodotti e soluzioni live che rispondano a una o più fra le cinque sfide identificate: esperienze di pagamento di nuova generazione (ad esempio, criptovalute, blockchain o open banking.); rafforzare commercianti e pmi nel loro processo di digitalizzazione; sbloccare nuovi flussi di pagamento; costruire un futuro intelligente e sostenibile; embedded finance.

Si punta a generare un ecosistema di pagamenti più smart, più efficiente (con credenziali virtuali o pagamento di fondi) e più sostenibile (ad esempio, progetti di mobilità urbana o pagamenti tra cittadini e istituzioni governative), concentrandoci allo stesso tempo sull’empowerment degli esercenti e delle pmi, uno dei principali pilastri dell’economia e sfruttando al meglio le soluzioni di embedded finance per un accesso più rapido ed efficiente all’innovazione.

I contenuti del programma

Le fintech selezionate avranno accesso, per un periodo di sei mesi, a un’ampia gamma di risorse, tra cui contenuti formativi, sessioni di mentoring, networking con investitori, incontri con istituzioni finanziarie interessate e aziende di altri settori, nonché opportunità di future collaborazioni con altri attori del settore finanziario.

“Siamo estremamente felici di annunciare l’arrivo in Italia di Visa Innovation Program e l’apertura delle candidature alla prima edizione – dice Stefano M. Stoppani, Country Manager Italia di Visa -. Il nostro obiettivo è valorizzare l’ecosistema fintech italiano e aiutarlo a crescere ed espandersi a livello globale. Il nostro impegno consiste nell’offrire alle fintech selezionate supporto e strumenti per far crescere il loro business attraverso nuovi prodotti, nonché la collaborazione con partner locali e internazionali di Visa. Siamo certi che questo sia il momento giusto per lanciare Visa Innovation Program Europe in Italia, uno degli ecosistemi fintech più attivi e in crescita in Europa e aiutare la diffusione di sistemi di pagamento innovativi”.

Nuove opportunità per le soluzioni di pagamento

“In Talent Garden cerchiamo sempre di offrire opportunità innovative alla nostra comunità di oltre 30.000 professionisti con sede in Europa – dice Irene Boni, Ceo di Talent Garden -. Questo progetto ci permette di combinare gli ingredienti che ci hanno sempre ispirato nel corso della nostra storia: innovazione, ecosistema e sostenibilità. Attraverso la collaborazione con Visa e Hackquarters, non vediamo l’ora di consentire alle startup fintech di realizzare le loro idee e sostenere ulteriormente la crescita dell’ecosistema delle startup in Italia”.

“Grazie a Visa Innovation Program Europe – spiega Kaan Akın, Ceo & Founder di Hackquarters – le fintech in Italia potranno beneficiare di mentorship da parte di professionisti riconosciuti a livello globale e incontrare esperti Visa e leader del settore finanziario e ricevere supporto imprenditoriale per la commercializzazione e lo sviluppo dei clienti. Il programma mira a introdurre nuove opportunità per le soluzioni di pagamento in grado di semplificare la vita degli utenti e promuovere l’innovazione del settore in Italia”.

