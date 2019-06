“Visa per Venezia”: i digital payment a sostegno dell’arte

Incentivare l’uso dei pagamenti digitali tra cittadini, commercianti e turisti e garantire che la città venga preservata per molte generazioni a venire. Sono questi gli obiettivi del programma triennale ‘Visa For Venezia’ (V4v), lanciato dallo specialista delle soluzioni di payment e dal Comune veneto. Per tutta la durata della campagna, ogni volta che un cittadino o un visitatore utilizzerà una carta Visa per pagare in tutto il Comune di Venezia, Visa si impegna a donare le revenue generate dall’incremento degli acquisti con carta Visa a un fondo per la salvaguardia e il restauro del patrimonio artistico e storico della città, o a sostegno di iniziative della comunità.

Visa sta collaborando con gli esercenti locali per aumentare ulteriormente l’accettazione dei pagamenti digitali e sostenere l’espansione del programma ‘Visa For Venezia’. Gli esercenti potranno contribuire attivamente all’iniziativa accogliendo i pagamenti con carta Visa. Inoltre, saranno allestiti alcuni chioschi per le donazioni in giro per la città, inizialmente, presso i Musei Civici e il Teatro La Fenice. Ma presto le donazioni saranno accettate anche online.

“Visa ha l’opportunità e la responsabilità di utilizzare la propria tecnologia per favorire la crescita economica italiana, consentendo ai commercianti di aumentare le loro opportunità di business”, spiega in una nota Béatrice Larregle, Visa Regional Managing Director Southern Europe di Visa. “Abbiamo lavorato per molti mesi insieme al Comune di Venezia per fare in modo che ciò accadesse. ‘Visa For Venezia’ è una delle tante iniziative che ci impegniamo a lanciare per contribuire allo sviluppo dell’economia italiana”

“Questa partnership con Visa è una esempio concreto di sussidiarietà. La scelta è avvenuta attraverso un bando ad evidenza pubblica e tutte le risorse saranno gestite in modo trasparente e partecipato”, commenta il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. che ha siglato l’accordo con Antony Cahill, Managing Director European Region di Visa. “L’iniziativa contribuirà ad ampliare la campagna ‘#EnjoyRespect Venezia‘ lanciata dal Comune di Venezia nel 2017, promuovendola a livello internazionale. Il messaggio è chiaro: rappresenta la nostra disponibilità all’accoglienza a tutti coloro che, di qualsiasi credo o cultura, vogliono scoprire Venezia, di acqua e di terra, Mestre, Marghera e le tante altre realtà del nostro territorio impegnandosi però ad integrarsi con quanti già le abitano, rispettandone le regole e le abitudini”.

