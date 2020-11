Il conto corrente si apre su Google Pay, debutta "Plex" - CorCom

Utilizzare Google Pay per aprire conti bancari online. E’ la nuova opportunità che Google, pronta a lanciarsi nel settore finanziario, offre ai suoi clienti grazie alla partnership con alcune banche. Il lancio dell’estensione è in programma per oggi negli Stati Uniti.

Secondo quanto annunciato, i conti “Plex” di Google non avranno commissioni mensili e requisiti minimi, e consentiranno agli utenti di richiedere anche una carta di debito fisica.

Le nuove funzionalità di Google Pay, inoltre, daranno modo di pagare direttamente gli amici introducendo funzioni simili a quelle di Venmo e Cash App. “Insieme ai nostri partner vogliamo rendere il ‘fare banca’ più rilevante, più divertente e più facile per la prossima generazione”, afferma Caesar Sengutpa, general manager dei pagamenti di Google.

Da repository a servizio bancario

Con queste nuove funzionalità, Google Pay per Android e iOS si rilancia in una veste completamente rinnovata: da semplice repository di carte tap-to-pay e sistema di pagamento peer-to-peer a servizio molto più ambizioso.

La nuova versione dell’app avrà tre nuove schede: “Paga”, che include i pagamenti peer-to-peer e la cronologia delle transazioni utilizzando la funzione “Tocca per pagare”; “Esplora”, che sarà un luogo in cui Google offrirà offerte e sconti; e infine “Insights”, che consentirà di collegare i conti bancari per ottenere una panoramica ricercabile delle proprie finanze.

Google Pay avrà poi la possibilità di eseguire la scansione della casella di posta Gmail e dell’account Google Foto per cercare le ricevute. Google utilizzerà la tecnologia Ocr per scansionarli automaticamente e integrarli nel monitoraggio finanziario.

Con tutte queste novità, che in parte raggruppano funzionalità già esistenti, Google Pay diventa un concorrente diretto di una vasta gamma di altre app e servizi, tra cui Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Venmo, Square Cash, Intuit’s Mint, Simplifi, Truebill, Shop e anche banche online come Alleato.

