Il digitale spinge il mercato assicurativo: sprint dall’e-health e dalla smart home

La digitalizzazione si conferma uno dei fattori trainanti nell’evoluzione del mercato assicurativo con l’offerta di servizi più flessibili soprattutto per salute e prevenzione (digital health) e protezione della casa (smart home). E’ quanto si legge nel report diffuso oggi dall‘Ivass sui nuovi prodotti immessi nel mercato assicurativo nel periodo luglio – dicembre 2018.

Inoltre, rileva l‘Ivass, continua la diffusione di micropolizze proposte nel momento in cui il cliente può averne bisogno (cosiddetto instant insurance); le offerte più recenti si rivolgono alla protezione delle persone in mobilità e alle cose e alla tutela degli animali domestici; nuovi prodotti a sostegno delle piccole e medie imprese offrono coperture personalizzate in relazione al tipo di attività svolta (incluse assicurazioni contro il deterioramento degli alimenti, contro gli atti vandalici, ecc.); aumentano le soluzioni assicurative contro i rischi catastrofali, grazie anche alle agevolazioni fiscali introdotte a partire dal 2018. Si tratta di coperture ad hoc che proteggono dai danni derivanti da terremoti, alluvioni e altre calamità; in particolare, a seguito del sisma del 2016, sono state assicurate le parrocchie delle diocesi italiane; nel settore vita si registra un calo del numero dei nuovi prodotti lanciati (-7% rispetto al 2017).

