Intelligenza artificiale a misura di fintech: Abi lancia il competence center

Un nuovo centro di competenze sull’Intelligenza artificiale, che ha l’obiettivo di mettere a fattor comune analisi ed esperienze nel mondo bancario. È questo Artificial intelligence Hub (Ai Hub), creato da Abi Lab, il Centro di ricerca per l’innovazione e la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana. In una prospettiva futura – si legge in una nota della federazione – un sempre maggiore sviluppo e sinergia tra le strutture che governano le iniziative di Intelligenza artificiale potrebbe consentire di perfezionare i meccanismi di interpretazione e verifica dei principali elementi che contribuiscono a rendere un sistema trasparente, affidabile e sicuro. Per esempio, potrebbe avere effetti positivi introdurre indicatori in grado di misurare il valore che l’Intelligenza artificiale può offrire alle banche e ai clienti, attraverso adeguate procedure per la validazione di sistemi sotto il profilo etico e chiarire, in maniera non equivocabile, ruoli e responsabilità dello sviluppo e della conduzione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

Aderire a servizi standard in funzione del quadro normativo

Sarà sempre più importante, inoltre, che quando si parla di Intelligenza artificiale il quadro normativo applichi il principio “stessi servizi, stessi rischi, stesse regole e stessa supervisione”. L’attenzione dovrebbe essere sempre sulla tecnologia, i risultati e il potenziale impatto di un’applicazione. Tutto ciò ha particolare importanza nel mondo bancario, soggetto ad una regolamentazione specifica aggiuntiva che copre anche l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nel settore. Le banche operano con requisiti specifici che non si applicano ad altri operatori non bancari, nonostante forniscano gli stessi servizi.

In questo contesto, l’Ai Hub promosso da Abi Lab rappresenterà una piattaforma relazionale di reciproco scambio a cui potranno partecipare i centri di competenza sull’Intelligenza artificiale attivi presso le banche, team di esperti bancari, aziende partner, enti di ricerca e istituzioni.

Le attività dell’Ai Hub finanziate dal progetto europeo Infinitech.

Abi Lab partecipa al progetto europeo Infinitech, presentato a Lisbona. Infinitech svilupperà nuove applicazioni di Intelligenza artificiale in ambito finanziario, con la partecipazione di Abi Lab insieme a 42 partner di 14 paesi europei. Attraverso la costituzione dell’Ai Hub, in un ambiente collaborativo e sinergico a livello internazionale, Abi Lab si concentrerà sulla raccolta e analisi di casi studio, sul presidio dello scenario normativo e sul coinvolgimento delle banche italiane in possibili ambiti di sperimentazione di Intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA