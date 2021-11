Liliana Fratini Passi è la “Woman in FinTech of the Year” - CorCom

Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di Cbi è la “Woman in FinTech of the Year”. Il riconoscimento in occasione dei “Women in Finance – 2020/2021 Italy Awards”, il premio che celebra il talento femminile e il valore della diversità di genere nel mondo della finanza.

Liliana Fratini Passi, nata a Roma nel 1970, è Direttore Generale di CBI, la Società Consortile per Azioni, società con 400 banche azioniste che da oltre venti anni sviluppa prodotti e servizi digitali transazionali e di pagamento per banche, intermediari finanziari e PA. Ricopre altri incarichi anche internazionali, tra cui Consigliere indipendente di società quotata in borsa, vice presidente UN/Cefact (Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione degli scambi commerciali e il business elettronico) e Rappresentante italiano presso Iso TC68 Financial Services e Iso20022. E’ autrice di numerosi articoli sulla stampa nazionale ed internazionale, key note speaker, riconosciuta opinion leader in tema di digitalizzazione, e-payment, open finance e anche gender equality nella finanza.

Woman in Finance – Italy Awards è un’iniziativa di Freshfields Bruckhaus Deringer, Ambasciata britannica in Italia, studio legale Lener & Partners, in collaborazione con Borsa Italiana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA