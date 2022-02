Nexi, conti in volata: ricavi e Ebitda crescono a doppia cifra - CorCom

Ricavi ed Ebitda in crescita per Nexi-Nets che ha riportato ricavi consolidati pari a 2.268,8 milioni nell’esercizio 2021, in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente, mentre il 4° trimestre ha generato ricavi per 618,1 milioni, in aumento dell’11,1%.

L’Ebitda consolidato è pari a 1.094,5 milioni nel 2021, in aumento del 12,1% su anno, e 319,7 milioni nel 4° trimestre, in aumento dell’11,6%.

Nel quarto trimestre del 2021 il Gruppo ha registrato una solida performance finanziaria e una crescita sostenuta dei volumi, nonostante la variante Omicron. In particolare, in Italia, i volumi delle transazioni acquiring1 hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto al periodo pre‐Covid, con un’accelerazione ulteriore nella seconda metà di gennaio, trainata da una forte crescita nei consumi di base (+44% rispetto al 2019) e da una continua solida crescita a doppia cifra delle carte nazionali (+26% rispetto al 2019), mentre le carte estere sono ancora in sofferenza. Nei paesi nordici i volumi di transazione acquiring continuano nel 4trim21 la crescita positiva rispetto al periodo pre‐Covid.

La Dach region sta ancora recuperando vista l’esposizione al settore viaggi. A gennaio è stata registrata un’accelerazione dei consumi di base che hanno avuto una crescita a doppia cifra sia nei paesi nordici (raggiungendo il +47% a gennaio rispetto al periodo pre‐Covid) che nella Dach region (raggiungendo il +27% a gennaio rispetto al periodo pre‐Covid).

“Il 2021 è stato per Nexi un anno di grande trasformazione, caratterizzato dalla realizzazione delle operazioni di fusione con Nets e Sia, due tappe fondamentali nel nostro percorso per la creazione della PayTech Europea in grado di guidare e sostenere la transizione verso un’Europa cashless – ha commentato Paolo Bertoluzzo, ceo di Nexi Group – Dal punto di vista finanziario il Gruppo ha registrato una solida performance di crescita a doppia cifra del fatturato e dell’Ebitda e raggiunto l’Ambition 2021 annunciata, nonostante l’impatto inatteso della variante Covid Omicron a fine anno. Grazie al nuovo posizionamento del Gruppo, i ricavi hanno beneficiato della diversificazione geografica e della presenza in mercati strutturalmente attraenti con grande potenziale, come l’Italia e la Germania, e di una maggiore presenza nell’e‐commerce che cresce a doppia cifra. La continua accelerazione dei volumi, nei settori meno toccati dalla pandemia, conferma lo shift in atto dal cash verso i pagamenti digitali. Nel 2021 abbiamo accelerato anche sul fronte dello sviluppo sostenibile, così come riconosciuto da un aumento nei rating ESG e dal nostro impegno a ridurre a zero le emissioni entro il 2040. Tutti questi importanti traguardi sono stati possibili grazie al contributo di tutte le persone di Nexi, alle quali va il mio ringraziamento, che hanno fatto un lavoro straordinario in un anno intenso di forte cambiamento”.

I trend sopra descritti confermano i segnali di accelerazione dei pagamenti digitali soprattutto nei settori meno impattati dal Covid‐19 e nelle diverse geografie del Gruppo. In particolare, nel mese di gennaio i volumi acquiring in Italia, rispetto al 2019, hanno registrato un importante incremento in diverse categorie come, ad esempio, in quella dei veterinari (+74%) e in quella dei negozi di mobili per la casa (+46%). Nei paesi nordici i negozi di cosmetica hanno raggiunto un +85% e i panifici si sono attesati a +53% rispetto al 2019. Nella Dach region invece i negozi di alimentari hanno registrato un incremento del +42% e i negozi di ottica +25%, sempre rispetto al 2019.

