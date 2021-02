Non si ferma la volata delle criptomonete. Bitcoin ed Ethereum nel mirino di BlackRock - CorCom

La corsa delle critpovalute non accenna a rallentare. Se nelle scorse settimane a far parlare di sé è stato soprattutto il Bitcoin, con performance di inizio anno ampiamente attese dagli analisti ma comunque sensazionali per i mercati, adesso comincia a mettersi in evidenza anche Ethereum, che sta registrando di giorno in giorno nuovi massimi storici, con ritmi di crescita ancora più sostenuti. Nelle ultime ore, stando ai dati di CoinDesk, Ethereum è balzato fino a 1.918,52 dollari, prima di sottoperformare lievemente. La moneta digitale ha guadagnato dall’inizio del 2021 il 160%, mentre Bitcoin – che nelle ultime ore ha infranto la soglia dei 52 mila dollari – ha conosciuto un incremento “solo” del 70%. Per la precisione, il nuovo massimo storico della valuta ideata da Satoshi Nakamoto, che nel 2020 ha quadruplicato il proprio valore, è stato di 52.340 dollari, secondo le rilevazioni di Coin Metrics.

Si muove anche il gestore BlackRock

Per il mercato è stato determinante anche il fatto che si stia cominciando a muovere in questa direzione persino il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, BlackRock. Durante un’intervista rilasciata alla Cnbc, il responsabile della divisione dedicata al reddito fisso del gruppo Rick Rieder ha rivelato un certo interesse per il Bitcoin.

“Oggi la sua volatilità è straordinaria, ma la gente sta cercando depositi di valore, asset che potrebbero apprezzarsi dato che “l’inflazione cresce e che i debiti si stanno accumulando, dunque abbiamo iniziato a dilettarci un po’ con il Bitcoin”, ha affermato il manager, intervenendo alla trasmissione Squawk Box. In base alla documentazione depositata presso la Sec, a gennaio BlackRock ha deciso di puntare sui future sul Bitcoin come potenziali investimenti di due dei suoi fondi: BlackRock Strategic Income Opportunities e BlackRock Global Allocation Fund.

Coinbase raggiunge un valore di 77 miliardi

Nel frattempo, a godere dell’entusiasmo dei mercati c’è soprattutto Coinbase, la borsa delle criptovalute nata nel 2012, terza al mondo per volume di scambi e tra le poche a disporre di una sede legale negli Stati Uniti. Stando al prezzo delle azioni di Coinbase scambiate in forma privata sul Nasdaq – 303 dollari – si evince che ormai la società ha un valore di 77 miliardi di dollari, superiore a quella di Ice, il gruppo proprietario del New York Stock Exchange. Non rimane che attendere cosa succederà nel momento in cui Coinbase si quoterà direttamente sul Nasdaq, come annunciato qualche settimana fa.

