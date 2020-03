Tim Brasil-Banco C6: si testa l’alleanza telco-finance

Racchiudere in un’unica offerta i servizi bancari e quelli di telecomunicazione: è l’obiettivo della partnership appena formalizzata dalla controllata in Brasile di Tim e Banco C6, istituto di credito brasiliano “all digital”, senza agenzie e sportelli. L’accordo, si legge in una nota dell’operatore, prevede anche la possibilità di esplorare le sinergie dei canali di vendita e pagamento, ampliando la distribuzione delle offerte e ottimizzando i costi.

“Questo approccio offre un potenziale di creazione di grande valore per entrambe le aziende attraverso la crescita della base clienti e una maggiore fidelizzazione degli utenti”, prosegue il comunicato, specificando però che non si tratta di una joint venture e che quindi Tim manterrà la propria indipendenza . “A seconda dell’evoluzione dei risultati di questa partnership – conclude il comunicato – Tim Brasil diventerà azionista di minoranza in C6 attraverso un meccanismo di compensazione basato sugli obiettivi”.

