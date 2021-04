5G, intesa Linkem-Maccarese per dare sprint all'agricoltura 4.0 - CorCom

Accelerare l’adozione di soluzioni tecnologiche integrate e orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità. E’ l’obiettivo cui mira l’accordo strategico siglato fra l’operatore 5G Linkem e l’azienda agricola Maccarese, tra le più grandi a livello nazionale con i suoi 3200 ettari.

L’azienda agricola e zootecnica Maccarese, controllata dai Benetton e già servita dalla connettività Fwa di Linkem, ha deciso di sfruttare i vantaggi del 5G per accelerare la trasformazione in chiave agricoltura 4.0, digitalizzando i processi aziendali e l’intera filiera agroalimentare grazie ad un’unica piattaforma in cloud. Partendo da Linkem 4Farm, creata in partnership con le tech company specializzate Farm Technologies e xFarm e lanciata sul mercato a febbraio 2021, Linkem ha sviluppato una soluzione ad hoc per la Maccarese. Si tratta dell’integrazione di sensori IoT evoluti per la registrazione e trasmissione dei parametri ambientali, di sofisticati algoritmi di Intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e delle immagini multispettrali raccolte dai satelliti, nonché dello specifico consiglio irriguo.

Prevenzione di malattie e razionalizzazione delle risorse idriche

La protezione delle coltivazioni della Maccarese sarà migliorata grazie alle previsioni sull’insorgenza di specifiche malattie derivanti da agenti patogeni e dall’installazione di trappole automatiche di monitoraggio per specifiche tipologie di lepidotteri. I benefici attesi in termini di razionalizzazione delle risorse idriche, energetiche e di prodotti fitosanitari sono coerenti con la visione della Maccarese rispetto alla sostenibilità ambientale e alla tutela della biodiversità. Infatti, le tecnologie previste dall’accordo saranno impiegate anche per il monitoraggio degli 80 ettari di mandorleto intensivo recentemente piantumati al fine di diminuire la dipendenza dall’import dalla California per coprire il fabbisogno nazionale.

Creare innovazione con e per le aziende

“La collaborazione con un’azienda importante come la Maccarese è il segno tangibile del contributo effettivo di Linkem per la digitalizzazione dell’agricoltura – dichiara l’amministratore delegato Davide Rota -. Il nostro approccio è quello di creare innovazione con e per le aziende italiane, migliorandone le potenzialità e la competitività. Crediamo fortemente che il successo dell’ecosistema 5G dipenda, oltre che dallo sviluppo capillare delle reti, dal dispiegamento di servizi ad alto valore aggiunto pienamente commerciali e disegnati per rispondere alle esigenze concrete delle imprese”.

“Da alcuni anni ci siamo impegnati sull’agricoltura di precisione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi dotando l’azienda delle più moderne tecnologie presenti sul mercato” afferma l’amministratore delegato della Maccarese spa Claudio Destro. “Siamo consapevoli che la digitalizzazione nei campi consenta il miglioramento dell’ambiente in cui operiamo con la riduzione di concimi e agro farmaci e un uso più razionale dell’acqua di irrigazione”.

