Green&Blue Smart Marathon, premiati i quattro vincitori - CorCom

Creare un ecosistema ove concretezza e inclusività sono le parole chiave per realizzare iniziative in cui il digitale è lo strumento che abilita la transizione ecologica e la circolarità. E’ l’obiettivo di “Green&Blue Smart Marathon”, la maratona di idee lanciata a maggio da Cisco, Officine Italia e Codemotion, che ha contato su oltre 200 partecipanti e 15 progetti raccolti, a dimostrazione del fatto che la sostenibilità è un tema che appassiona i giovani italiani. Lo scopo del contest, di cui sono appena stati premiati i vincitori, è di raccogliere le idee per innovative soluzioni digitali che possano accelerare la transizione ecologica, in cui digitalizzazione e sostenibilità sono legati in maniera indissolubile per una trasformazione in larga scala dell’economia del Paese.

I partecipanti hanno seguito un percorso di quasi 2 mesi, che si è concluso il 25 giugno, durante il quale hanno potuto confrontarsi con grandi aziende italiane già impegnate in progetti “green & blue” e innovativi.

Quattro i temi su cui si sono confrontati i partecipanti: smart mobility, smart utility, smart building e smart citizen.

“Complimenti, di cuore, a Imomushi Probe, vincitore della nostra challenge e un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato – commenta Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia – Mi riempie di soddisfazione vedere così tanto impegno su un tema così importante come quello della sostenibilità e sono orgoglioso che questa challenge abbia fatto emergere così tante idee interessanti, a testimonianza del fatto che i nostri giovani sono pieni di talento, sensibilità, creatività e voglia di “fare”, al contrario di quanto spesso si sente dire. Il nostro impegno deve essere quello di dare loro la possibilità di esprimersi e contribuire alla rinascita del nostro Paese, costruendo un futuro più sostenibile e inclusivo”.

Oltre al team Imomushi Probe sono stati premiati Ride&Reload e Green Ocean ed è stata data una menzione speciale al progetto Harte.

La premiazione si è svolta nella cornice del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in occasione del Summit “Brand New Skills: Green&Blue Generation”, organizzato da Cisco Italia.

Padroni di casa dell’evento Gianmatteo Manghi e Fiorenzo Galli, direttore generale del museo, che si sono confrontati con rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e delle realtà imprenditoriali sul tema della sostenibilità, offrendo ai partecipanti punti di vista diversi e interessanti spunti di riflessione e approfondimento.

I progetti premiati

Primo classificato: Imomushi Probe

Sonda innovativa dotata di tecnologia Lidar, UPGS di precisione e AI che individua e previene punti di rottura o falle nelle tubature, permettendo un monitoraggio costante e interventi mirati

Secondo classificato: Ride&Reload

Hub-charger per ristoranti e bar, grazie al quale l’utente può ricaricare il monopattino comodamente mentre consuma.

Terzo classificato: Green Ocean

Progetto focalizzato sul miglioramento della qualità dell’aria, sulla semplificazione della vita lavorativa e su un sistema digitale di incentivazione green. Tre aree che insieme contribuiscono ad una nuova visione di vita sostenibile.

Menzione speciale: Harte

Progetto finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini verso atteggiamenti più attenti all’ambiente. Piattaforma che fornisce ai cittadini autenticati mediante SPID punti e badge in base alle loro attitudini “green”.

