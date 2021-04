Hpe, Facebook e Microsoft "aprono" i brevetti sulle tecnologie carbon free - CorCom

Scommessa green per le big tech. Hpe, Facebook e Microsoft rendono disponibili i brevetti chiave per accelerare l’adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Nell’ambito dell’iniziativa guidata da Hpe, centinaia di brevetti che potrebbero sostenere i tecnologi che sviluppano soluzioni a basso contenuto di carbonio per la generazione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia a basso contenuto di carbonio saranno disponibili senza royalty.

Mentre il Low-Carbon Patent Pledge fa il suo ingresso, la comunità scientifica globale avverte che le tecnologie innovative saranno vitali per ridurre le emissioni in maniera sufficientemente veloce per evitare il disastro climatico.

“Il mondo ha bisogno di una collaborazione radicale per affrontare questo momento critico della crisi climatica – spiega John Frey, Chief Technologist for Sustainable Transformation di Hewlett Packard Enterprise – Per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, dobbiamo lavorare insieme per innovare più velocemente. Grazie a questi brevetti, auspichiamo di contribuire ad accelerare e incoraggiare l’innovazione permettendo ad altri di costruire sulla base del nostro lavoro”.

