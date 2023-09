Innovatec, 80 milioni di investimenti e 137 assunzioni per spingere il business

Approvato il Piano di sviluppo 2024-2026 di Innovatec: il gruppo, attivo con le due divisioni Servizi ambientali & economia circolare ed Efficienza energetica & rinnovabili sull’intera catena del valore nel settore della sostenibilità e della transizione ecologica, mette sul piatto del prossimo triennio 80 milioni di investimenti, di cui circa 20 milioni in M&A. Su questa base, afferma l’ad Colucci, il gruppo “sarà in grado di raddoppiare il proprio business ottenendo un Ebitda atteso pari a 66 milioni di euro, grazie anche all’ingresso nel perimetro di 137 nuove persone“.

In sintesi, Innovatec si propone come nuova piattaforma Energy Clean Tech per la sostenibilità e la decarbonizzazione, riposizionandosi in qualità di integratore di soluzioni per la transizione ecologica, anche mediante il potenziamento della divisione dedicata allo sviluppo e gestione degli asset di generazione di energia da fonti rinnovabili e al conseguente Green Energy Portfolio Management.

Gli indirizzi strategici del Piano

Il Piano di sviluppo si basa su due indirizzi strategici: operare quale facilitatore della transizione ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività e affermare la propria posizione strategica quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati di Epr mediante la creazione di consorzi di filiera.

Per perseguire questi indirizzi, il Piano prevede investimenti complessivi per circa 80 milioni di euro, di cui 20 milioni in M&A nonché la valorizzazione della propria pipeline fotovoltaica sia mediante cessione a terzi degli impianti che verranno realizzati sia diventando asset manager degli stessi, andando a veicolarne la produzione energetica a imprese, famiglie e comunità energetiche. I driver di sviluppo, nel dettaglio, saranno strutturati come segue.

WHITEPAPER Sei sicuro della conformità ESG dei tuoi prodotti? Elimina ogni dubbio scaricando l'eBook! Contract Management Privacy/Compliance

Servizi ambientali ed Economia circolare

Ampliamento del proprio portafoglio di servizi, integrando l’offerta esistente con una nuova piattaforma di soluzioni Clean Tech supportata da investimenti in impianti di trattamento e di riciclo innovativi, nonché dall’implementazione della gestione consortile ad altre classi di rifiuti in un’ottica Epr. Inoltre crescita organica, con con aumento della base clienti ed ampliamento dell’area di influenza, e miglioramento degli impianti a supporto del business ed investimento in nuove tecnologie avanzate di recupero della materia, anche per linee esterne.

Efficienza energetica

Integrazione di interventi di produzione di energie rinnovabili e riduzione dell’impatto ambientale all’interno di progetti strategici di decarbonizzazione che possano accompagnare i propri clienti, siano essi corporate o enti pubblici, dall’identificazione del percorso ottimale per ridurre la propria impronta fino alla fornitura di energia verde, passando per la realizzazione degli interventi ipotizzati. Inoltre, valorizzazione della pipeline di progetti fotovoltaici di grande taglia in sviluppo e in autorizzazione.

Verso l’azzeramento dell’indebitamento netto

“Con questo Piano – dichiara Colucci -, Innovatec vuole affermare la propria posizione strategica quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati di Epr mediante la creazione di consorzi di filiera. Pur sostenendo un importante piano di investimenti, siamo fiduciosi di ridurre progressivamente il nostro indebitamento netto fino quasi ad azzerarlo nel 2026, il che ci permetterà di offrire a fine Piano un’appetibile politica di distribuzione dividendi grazie alla robusta generazione di cassa”.

Favorire la decarbonizzazione delle attività dei clienti

“Leadership e execution sono i fattori chiave che caratterizzano questo nuovo percorso – commenta il presidente Catania -. Il Piano di sviluppo al 2026 di Innovatec, focalizzato sulla crescita in ogni area di business, proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è l’ampliamento dei servizi per l’efficienza energetica e per una copertura di tutta la value chain del rifiuto fino al recupero della materia così da facilitare la transizione energetica ed ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA