Lenovo sempre più green: triplicata la produzione di energia da fonte solare

Aumento degli investimenti in energia solare e produzione triplicata rispetto all’esercizio 2018/19, grazie all’installazione di impianti fotovoltaici nelle fabbriche e negli uffici di tutto il mondo, ma anche incremento delle iniziative filantropiche, con uno stanziamento di quasi 30 milioni di dollari in operazioni umanitarie che hanno avuto un impatto su oltre 16 milioni di persone, grazie a programmi e partnership in tutto il mondo. Sono i principali risultati che emergono dal 17° Rapporto ambientale, sociale e di governance (Esg) di Lenovo.

“Da azienda globale, abbiamo visto l’impatto del cambiamento climatico sui nostri stakeholder e sentiamo l’urgenza di contrastarlo insieme a loro”, ha dichiarato Yuanqing Yang, ceo e presidente di Lenovo. “Nell’ultimo esercizio, abbiamo orgogliosamente annunciato il nostro impegno a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, con obiettivi convalidati dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi) rispetto allo standard Net-Zero, unicum nel settore”.

Avanti tutta con decarbonizzazione e circular economy

Lenovo è vicina agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, inclusa la riduzione del 50% delle emissioni di gas serra di scopo 1 e 2, del 66,5% dell’intensità delle emissioni di scopo 3 da beni e servizi acquistati, del 35% da prodotti venduti e del 25% da trasporti e distribuzione a monte. Sta inoltre collaborando con i fornitori per ridurre le emissioni di scopo 3 (catena del valore), tradizionalmente la categoria di emissioni più impattante e più difficile da monitorare in una supply chain complessa e globale.

Nell’esercizio 2022/23 Lenovo ha proseguito la transizione verso un’economia circolare, aumentando costantemente il numero di prodotti che integrano materiali riciclati “a circuito chiuso” provenienti da dispositivi elettronici giunti a fine vita. Lenovo ha dichiarato che quasi 300 dispositivi (298) includono plastica riciclata proveniente da elettronica in disuso. Ad esempio, i laptop ThinkPad X1 lanciati al CES 2023 comprendono fino al 97% di plastica post-consumo nell’involucro della batteria e fino al 95% di plastica post-consumo negli involucri degli altoparlanti e nell’adattatore CA.

Governance: 37% di presenza femminile

La forza lavoro di Lenovo conta il 37% di donne sul totale dei dipendenti e il 28% in ruoli tecnici. Gli sforzi per far crescere la rappresentanza femminile sono stati riconosciuti attraverso l’inclusione nel Gender-Equality Index di Bloomberg per la quarta volta, in linea con l’obiettivo dell’azienda di raggiungere il 27% di donne nei ruoli direttivi e decisionali entro il 2025 (attualmente sono il 21%). I valori in materia di diversità e inclusione di Lenovo sono promossi attraverso 17 gruppi di risorse guidati dai dipendenti negli uffici e nelle regioni di tutto il mondo. I gruppi sono customizzati in base alle esigenze specifiche dei vari segmenti di diversità di ciascuna sede, in linea con i differenti bisogni della forza lavoro di oggi, dai talenti a inizio carriera (Rising Employees At Lenovo) ai gruppi che sostengono i genitori sul posto di lavoro e lo sviluppo della carriera per le persone provenienti da ambienti sottorappresentati.

Proseguono le iniziative di filantropia

Nell’esercizio 2022/23, le iniziative di filantropia di Lenovo a livello globale, guidate dalla Lenovo Foundation e cresciute di anno in anno, hanno avuto un impatto positivo sulle comunità di tutto il mondo contribuendo con oltre 30 milioni di dollari in fondi, dispositivi e stima del tempo dedicato dai volontari. L’obiettivo della Fondazione è stato quello di supportare le popolazioni sottorappresentate aiutandole ad accedere alla tecnologia e all’educazione Stem attraverso partnership strategiche, programmi come il TransforMe Skilling Grant Round e iniziative di volontariato dei dipendenti come il Love on Month of Service.

