Mobility 4.0, parte la sfida open innovation: via al contest della Software République - CorCom

Una sfida di open innovation per costruire un nuovo attore europeo della mobilità sostenibile: l’iniziativa è della Software République, l’associazione creata ad aprile da Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics e Thales con l’obiettivo di sviluppare le soluzioni e i sistemi di mobilità di domani.

La competizione, la prima del genere per la Software République, sarà aperta a startup, imprenditori, Pmi, istituti di ricerca, accademici o chiunque desideri diventare un attore di una nuova mobilità europea.

I candidati dovranno presentare i loro progetti di mobilità sostenibile e intelligente sulla base dei dati forniti dai membri della Software République. I progetti selezionati potranno diventare realtà con il supporto delle sei aziende ed entrare nell’ecosistema di Software République.

Le cinque tematiche della mobilità 4.0

Questa è la prima volta che sei grandi aziende europee, con attori dell’auto, delle Tlc, dell’elettronica, della sicurezza e dei chip, uniscono le loro forze per fornire dati, strumenti tecnici, piattaforme di prototipazione hardware e software, conoscenze e competenze, dando ai candidati l’opportunità di creare casi d’uso dirompenti e generatori di valore per la mobilità in Europa, si legge in una nota per la stampa.

I candidati lavoreranno su uno tra questi cinque temi: Miglioramento dell’esperienza dell’utente relativa ai veicoli elettrici; Multimodal accessibility; Intelligent Transport; Cybersecurity e Open ideas. Il lavoro dovrà essere svolto con i dati forniti dai membri della Software République.

Per i vincitori opportunità industriali

I candidati selezionati avranno accesso ai dati necessari per il loro progetto e saranno supportati da esperti delle sei aziende per aiutarli a formulare la loro proposta di valore e sviluppare il prototipo della loro idea. I vincitori saranno integrati e incubati dalla Software République, con un accesso privilegiato alle strutture di R&D e potenziali opportunità industriali.

I candidati hanno sei settimane di tempo per candidarsi, online, dal 6 settembre al 13 ottobre 2021. Sulla base di una preselezione, le migliori candidature saranno accompagnate in una fase di prototipazione dal 20 ottobre al 20 novembre. I partecipanti avranno poi due settimane di preparazione, dal 20 novembre al 6 dicembre, per presentare il loro progetto alla giuria. La finale e l’annuncio dei vincitori avranno luogo a dicembre.

