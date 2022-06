Sostenibilità e comunicazione: sul podio Esselunga, Asdomar e Philip Morris

Esselunga, Asdomar e Philip Morris sono le tre aziende selezionate dalla giuria di esperti nell’ambito di “Future Respect – Imprese Sostenibili, pratiche a confronto”, il Congresso organizzato a Roma da ConsumerLab. La giuria di esperti – di cui ha fatto parte anche il direttore di CorCom Mila Fiordalisi – è stata chiamata a individuare le aziende più capaci di comunicare il tema e la cultura della sostenibilità nell’ambito dell’evento con esempi concreti, accessibili e utili fra gli 84 speech che si sono alternati sul palco.

I consumatori poco informati

“Il concetto di fondo è che i consumatori sono poco informati sulle pratiche di gestione sostenibile adottate dalle imprese, nonostante siano, ora più che mai, interessati ad apprezzarne i valori; la comunicazione deve essere chiara e accessibile per consentire scelte di acquisto consapevoli e responsabili”, spiegano gli organizzatori.

Le tre best practice

Esselunga, con Laura Bacchiega, si è piazzata al primo posto grazie a un intervento mirato a illustrare la particolare attenzione dell’azienda al controllo della filiera dei fornitori portando ad esempio quella del cacao con rilevante valenza sociale. Medaglia d’argento ad Asdomar, con Giovanni Battista Valsecchi, che ha evidenziato l’impegno sostenibile declinato in qualità e rispetto, identificando da quindici anni il sistema produttivo centrato in Italia. Al terzo posto Philip Morris, con Eleonora Santi che ha illustrato come l’azienda stia investendo, soprattutto in Italia, per la mitigazione delle conseguenze del fumo, rivoluzionando il sistema produttivo e selezionando il miglior tabacco coltivato in Italia.

Menzione speciale per l’intervento di Magda Bianco, Capo Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, che ha evidenziato come conoscenza e competenza finanziaria siano garanzia di un futuro sereno e sicuro, quindi più libertà di azione nella società per una gestione equilibrata tanto dei risparmi quanto dei debiti.

La giuria di esperti

Hanno fatto parte della Giuria Alberto Marello (Il Piccolo), Alessandra Capozzi (Il Sole 24 Ore Radiocor), Elsa Mazzolini (La Madia), Maria Leitner (RAI), Marina Marinetti (Economy), Mila Fiordalisi (CorCom), Pier Domenico Garrone (Il Comunicatore Italiano), Chiara Bussi (Il Sole 24 Ore).

