Streaming a emissioni zero, il Climate Partner premia Mainstreaming

MainStreaming è la prima video delivery network a emissioni zero. Lo certifica ufficialmente Climate Partner, che suggella così il percorso di decarbonizzazione della società, la cui rete Edge è una delle più grandi in Europa, gestendo quasi 4 milioni di streaming in contemporanea e servendo alcuni tra i nomi più importanti nell’industria dello streaming come Dazn, Rai, Sky.

Un comparto ad alto impatto ambientale

Secondo lo studio “Streaming media’s environmental impact” della Grant State University, l’industria dello streaming, una di quelle che più è cresciuta negli ultimi anni, si basa su un’infrastruttura impressionante di data center, reti di telecomunicazioni, device – tra i quali computer, smartphone, schermi tv – responsabili per il 3 – 4% del totale delle emissioni di CO2. Sono proprio questi numeri impressionanti, tutt’ora in crescita malgrado le misure di efficientamento che si stanno mettendo in atto, ad aver convinto MainStreaming a realizzare un processo di trasformazione e certificazione come azienda a zero emissioni.

Applicazioni sull’edge e focus sulla sostenibilità

La società, che ha saputo raccogliere investimenti da United Ventures, Indaco Ventures e Sony Innovation Fund, ha sviluppato una tecnologia proprietaria di distribuzione Edge, offerta come “managed service” a media company, società che gestiscono diritti e broadcaster, per affrontare e superare la sfida dello streaming su larga scala. Realizzando un’infrastruttura dedicata il più possibile prossima all’utilizzatore finale, la tecnologia è ottimizzata sia per le trasmissioni lineari che per il video on demand, e permette di sviluppare applicazioni sull’edge. Una delle innovazioni più significative per tutto il settore.

“Le infrastrutture per le Cdn tradizionali semplicemente non sono state realizzate per i contenuti live, così abbiamo dovuto reimmaginare tutto da zero, focalizzandoci su come dovrebbe essere consegnato un flusso video di qualità, e non a come far coesistere differenti tecnologie – dice Antonio G. Corrado, founder e ceo di MainStreaming – e mentre sviluppavamo la tecnologia, la sostenibilità è sempre stato un punto focale per noi”.

Mentre l’industria del broadcasting e dei media vede aumentare la pressione a diminuire i consumi energetici per mettere in pratica soluzioni sostenibili, la creazione di una soluzione innovativa è stato un fattore differenziante per la rete Edge di video delivery, e ha portato una soluzione più efficiente e a minor consumo.

“In MainStreaming pensavamo di dover fare un passo in più – continua Corrado -, per questo siamo particolarmente contenti di essere diventati la prima video delivery network a emissioni zero, con la certificazione rilasciata da Climate Partner. In più sosterremo un paio di progetti concreti che seguono i criteri Sdg delle Nazioni Unite.”

“Siamo stati felici di accompagnare MainStreaming, un leader in uno dei mercati a più veloce crescita e rivolti al futuro. E lavoriamo insieme per un futuro migliore e più verde”, aggiunge Giorgio Bertolini, Country manager di Climate Partner.

Tra i fondatori di Greening of Streaming

MainStreaming è uno dei partner fondatori di Greening of Streaming, un’organizzazione internazionale, creata per indirizzare le crescenti preoccupazioni sull’impatto energetico del settore dello streaming. L’obiettivo è di radunare i players del settore, per aiutare a creare un pensiero attorno all’efficienza energetica dell’intera filiera che rende possibile i servizi di streaming.

