Tecnologia taglia-bollette, Lit sul podio della terza edizione di FoundHer

È Lit è la startup vincitrice della terza edizione di FoundHer, programma a supporto della leadership femminile nel mondo imprenditoriale promosso dalla piattaforma di open innovation Plug and Play.

Nata da un’idea della ceo Alessia Lucentini e del suo team, Lit propone soluzioni tecnologiche per monitorare i consumi e risparmiare fino al 15% sulla bolletta elettrica, aiutando i consumatori ad accendere e spegnere tutti i propri dispositivi smart attraverso un singolo device e un’app. Un modello B2B2C inserito nel mercato sempre più competitivo della smart home con l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi di energia elettrica negli edifici di ogni tipo.

Nell’ambito del contest Lit è stata premiata anche da SheTech – associazione no profit nata con l’obiettivo di colmare il gender gap nel mondo della tecnologia, del digitale e dell’imprenditoria – attraverso una membership annuale e l’accesso a tutte le iniziative di networking, empowerment ed educative.

In palio un percorso di mentoring, workshop e accesso al network

Plug and Play ha da sempre sviluppato il proprio modello di open innovation sulla base del concetto di ecosistema, coinvolgendo anche in questa iniziativa partner impegnati nella riduzione del gender gap nell’universo imprenditoriale, tecnologico e professionale, tra cui Angels4Women, SheTech, GammaDonna e UniCredit Start Lab. La startup vincitrice potrà usufruire di un percorso di 5 mesi completamente fee ed equity-free, che prevede mentoring, workshop, accesso al network globale di Plug and Play costituito da aziende leader, esperti di settore, società di venture capital, università, governi e centri di ricerca attivi in molteplici industrie e l’opportunità di utilizzare l’office space nelle sedi italiane di Plug and Play (Milano, Modena e Torino).

Raggiungere la parità di genere grazie al network

“La nostra missione è raggiungere la parità di genere nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria attraverso il nostro network globale – spiega Ilaria Battistutta, FoundHer ambassador Emea di Plug and Play –. FoundHer giunge alla sua terza edizione, con cui vogliamo sostenere sempre di più le imprenditrici nel superare le sfide e ottenere pari accesso alla crescita dei loro business. Siamo entusiasti di collaborare con fondatrici ambiziose e determinate per espandere le connessioni e le opportunità progettuali, creando un futuro lavorativo più inclusivo e di successo per tutte”.

Premi anche per le altre startup finaliste

Ulteriori premi sono stati assegnati dai partner ad altre startup presenti tra le finaliste.

Consono, startup italiana che si occupa di benessere finanziario attraverso l’educazione finanziaria e la gestione digitale degli anticipi sullo stipendio, che avrà l’opportunità di ricevere un training speciale per presentare il progetto sulla piattaforma dell’associazione e partecipare al processo di selezione di Angels4Women, la prima associazione di Business Angel in Italia con focus sull’imprenditoria femminile.

GammaDonna, l’associazione no-profit che da 20 anni lavora per il cambiamento culturale del Paese tramite la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale di donne e giovani, ha invece deciso di offrire a quattro delle startup finaliste l’accesso a partecipare al percorso formativo “Finance is Cool” che offre supporto finanziario per il lancio e la crescita del proprio business. Le quattro realtà selezionate sono: Mindahead, startup specializzata nella ricerca di soluzioni terapeutiche digitale per contrastare declino cognitivo, Alzheimer e demenze; Safer Smart Labels, progetto realizzato da un gruppo di chimici provenienti dal mondo accademico per combattere lo spreco alimentare; iDeal Rent, servizio di noleggio auto B2B2C rivolto a operatori della mobilità, intermediari, operatori finanziari ed energetici ed Ally, piattaforma web che consente agli utenti di accedere in modo semplice e veloce ai professionisti della salute medica e riproduttiva.

UniCredit Start Lab, la piattaforma di business creata da UniCredit per sostenere start-up e pmi tech italiane, ha selezionato Livetrend, innovativa realtà imprenditoriale attiva nel settore della moda, focalizzandosi sull’analisi dei trend legati al problema della sovrapproduzione. La startup avrà l’opportunità di accedere all’Academy, un ciclo di workshop organizzato dalla banca e finalizzato a rafforzare le competenze imprenditoriali e a creare reti di contatti con alcune delle figure chiave dell’ecosistema dell’innovazione.

