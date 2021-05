Il 5G per combattere la pandemia, Zte accelera su competenze e progetti - CorCom

Sfruttare le tecnologie per combattere la pandemia da Covid-19, promuovere lo sviluppo dell’economia digitale e perseguire la crescita verde e migliorare le proprie pratiche di corporate governance e i piani per il futuro. Sono questi i principali impegni messi in campo nel 2020 da Zte, fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet mobile, secondo le informazioni contenute nel rapporto 2020 sulla sostenibilità, il tredicesimo, appena pubblicato dal gruppo.

Il 5G per combattere la pandemia

All’inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020, Zte ha coordinato rapidamente le risorse su scala globale, coprendo la produzione e la distribuzione, la costruzione della rete, la comunicazione garantita, i servizi in loco e le applicazioni di servizio e altro ancora. Ha costruito reti 4G/5G con gli operatori per oltre 210 ospedali in 82 città e 26 province in Cina, colmando il gap di comunicazione necessario per il supporto vitale. “Con l’aggravarsi della pandemia – si legge in una nota – Zte ha contribuito, sfruttando le tecnologie, insieme ai suoi partner industriali, allo sviluppo di applicazioni innovative, tra cui: la telemedicina basata sul 5G, la logistica intelligente, le classi basate sul cloud 5G e la sicurezza tridimensionale”.

La società ha inoltre istituito 12 filiali tra Wuhan, Chengdu, Chongqing e altre città della Cina, nonché in Myanmar, India e altri paesi, per chi volesse aiutare i più bisognosi. La Fondazione Zte ha donato materiali per la prevenzione della pandemia, tra cui maschere, occhiali, tute protettive e ventilatori sia in Cina che in oltre 50 paesi e regioni del mondo.

L’impegno sulle competenze di base

“Nel 2020, la pandemia ha cambiato notevolmente il modo in cui le persone vivono e lavorano, rendendo i servizi Ict una necessità come l’aria, l’acqua e l’elettricità – afferma Xu Ziyang, presidente di Zte Corporation – Le imprese avevano quindi bisogno di accelerare la trasformazione digitale e intelligente, non solo per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, ma per diventare più agili e intelligenti, affrontando meglio le incertezze di ambienti esterni, mercati e tecnologie”.

In quest’ottica Zte ha investito più di 10 miliardi di Rmb su base annua in R&S e alla fine di marzo 2021 aveva depositato 80.000 domande di brevetti globali, con più di 38.000 concessi. Accanto a questo c’è l’impegno per colmare il divario digitale tra gli scenari di business tradizionali e le applicazioni della tecnologia digitale, a fornire alle industrie soluzioni basate su scenari che creino davvero valore e a diventare un leader nella trasformazione digitale delle industrie. Nel 2020, l’azienda insieme a oltre 500 partner nei settori industriale, dei trasporti, energetico, governativo, finanziario, culturale e turistico ha creato numerose e innovative applicazioni del 5G e business practices. Come nel caso del lavoro portato concluso insieme a Yunnan Sunho Aluminum, un progetto che promuove la trasformazione e l’aggiornamento di Sunho con la “intelligent manufacturing” e consente all’impresa industriale tradizionale di risparmiare costi operativi, ridurre la manodopera e migliorare l’efficienza. Quanto poi all’assistenza ospedaliera, Zte offre soluzioni sanitarie intelligenti 5G che incorporano applicazioni innovative come le dimostrazioni di funzionamento, la consultazione a distanza, i giri di reparto a distanza, la diagnosi AI-aided e mobile.

In ambito educativo l’azienda fornisce molteplici scenari e applicazioni innovative per l’istruzione, come 5G + 4K classi remote, istruzione 5G cloud-based XR, 5G + AR, e insegnamento 5G + aule olografiche. Infine nel settore finanziario il database GoldenDB, distribuito e sviluppato da Zte, funge da base sicura e affidabile per il sistema di servizi bancari, salvaguardando ogni transazione per oltre 300 milioni di clienti.

La prospettiva della carbon neutrality

“Crediamo fermamente che le acque lucide e le montagne rigogliose siano beni inestimabili, e cerchiamo di ridurre l’impatto sul nostro ambiente dalla fonte. Usiamo materie prime più ecologiche e miglioriamo le tecniche di produzione – spiega Xie Junshi, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di Zte – Impieghiamo tecnologie più avanzate per promuovere le prestazioni del prodotto. Ci siamo impegnati a raggiungere la massima efficienza energetica, dello spettro, e di funzionamento della rete per facilitare lo sviluppo sostenibile”.

Nello specifico, Zte ha depositato più di 500 brevetti di innovazione verde 5G, e ha assistito più di 20 operatori nella costruzione di oltre 500.000 siti verdi ad alta efficienza in paesi e regioni come Cina, Italia, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Sud Africa ed Etiopia. Proprio nel 2020 ha rilasciato il PowerPilot, una soluzione per l’efficienza energetica delle reti 4G e 5G. “L’energia risparmiata dalla soluzione PowerPilot è il doppio di quella delle soluzioni convenzionali di risparmio energetico basate sull’AI – spiega Zte in un comunicato – e può conservare fino al 20% di energia in una rete multimodale, riducendo così efficacemente le spese operative. Attualmente, la soluzione è stata commercializzata con successo su più di 700.000 siti in oltre 20 reti in tutto il mondo”.

Zte partecipa inoltre alla ricerca relativa agli standard di risparmio energetico, e nel 2020, insieme a GSMA Intelligence, ha pubblicato il libro bianco “5G Energy Efficiencies, Green is the New Black”, un libro bianco che analizza il background e i principi della costruzione e del miglioramento dell’efficienza energetica delle reti di telecomunicazione nell’era del 5G.

L’azienda inoltre, specifica il rapporto, è orientata verso obiettivi di gestione in termini di risparmio energetico e di emissioni di scarico, e rafforza ulteriormente la tecnologia di produzione e il miglioramento delle attrezzature per ridurre il consumo di risorse naturali e l’impatto sull’ambiente.

Crescere con dipendenti e partner e contribuire alla comunità globale

Nel 2020, Zte ha ulteriormente migliorato la sua trasformazione digitale interna, e ha creato una “Ultimate Cloud Company” interamente basata sul cloud per i settori di R&S, funzionamento, ufficio e produzione. Durante la pandemia, inoltre, i servizi cloud di Zte hanno permesso a più di 70mila dipendenti in tutto il mondo di lavorare da casa. Ancora più importante, l’efficienza del lavoro a distanza di oltre 30mila addetti alla R&S ha raggiunto più del 95%.

In termini di governance aziendale, spiega il report, Zte ha ulteriormente rafforzato l’attrazione e gli incentivi dei talenti principali, migliorato il sistema di gestione della conformità, potenziato il sistema di gestione del controllo interno aziendale, e ha raggiunto una crescita di alta qualità lungo il percorso a tre fasi di “recupero, crescita ed espansione”.

Rispetto poi al contributo alla comunità globale, la Fondazione Zte è impegnata a “sostenere lo spirito del benessere pubblico, adempiere alla responsabilità aziendale e promuovere lo sviluppo del benessere pubblico”, concentrandosi nell’ultimo anno su tre campi principali: cure mediche, assistenza all’istruzione e aiuto ai gruppi svantaggiati. Nel 2020, la Fondazione Zte ha investito più di 14 milioni di yuan nel welfare pubblico, ha attuato 37 progetti di welfare pubblico e ha svolto 73 attività di welfare pubblico volontario. Il China Foundation Transparency Index (FTI) 2020 della Fondazione ha ottenuto il massimo dei voti per tre anni consecutivi e ha vinto il “Premio annuale per l’innovazione della beneficenza” e il “Premio annuale per il progetto di beneficenza” al decimo China Charity Festival.

