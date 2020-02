Accenture apre a Milano il primo hub dedicato all’industria “innovativa”

Accenture annuncia l’apertura in primavera del nuovo Milan Industry X.0 Innovation Center for Engineering: un vero e proprio hub di innovazione che ha l’obiettivo di supportare l’evoluzione tecnologica del settore industriale e delle grandi infrastrutture, connettendo imprese, player digitali, mondo accademico e istituzioni in un ecosistema virtuoso.

Il nuovo polo, inserito nella rete globale dei circa 100 centri di innovazione di Accenture, nasce per rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle imprese che operano nei diversi settori dell’energia, del petrolchimico e degli Engineering, Procurement & Construction (Epc) Contractor – le società che progettano, e realizzano impianti – ma anche delle grandi infrastrutture pubbliche, delle industrie hi-tech e del settore manifatturiero.

“Offrirà al mercato un mix unico di competenze digitali – spiega una nota – profonda conoscenza deli diversi settori industriali e delle tecnologie all’avanguardia, per sviluppare soluzioni innovative per la progettazione, la costruzione e la gestione delle grandi infrastrutture e degli impianti industriali, in grado di migliorarne efficienza e sicurezza”.

Situato presso il centro Leoni nella parte sud di Milano in Via Spadolini 7, l’Accenture Industry X.0 Innovation Center for Engineering rappresenta un’ambiente collaborativo dove le imprese hanno l’opportunità di sperimentare un approccio agile che abbinato alle tecnologie più avanzate consente di generare nuove idee e sperimentare, implementare e portare a scala soluzioni digitali.

