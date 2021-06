Agrifood, via alla call Invitalia per startup e imprese. In palio oltre 40mila euro a progetto - CorCom

“Bravo innovation hub Agrifood”, il nuovo programma di accelerazione promosso dal Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, riapre le porte. Dopo il successo di “+Turismo +Cultura”, a partire dallo scorso 22 giugno è possibile presentare domanda per partecipare a una nuova sessione dell’iniziativa, realizzata da Invitalia in collaborazione con Tree, Future food, Sud speed up, Talent garden Milano e Cetma.



L’obiettivo è accelerare l’ingresso nel mercato di startup e nuove imprese in grado di offrire soluzioni innovative nell’intera filiera agro-alimentare, a titolo di esempio nei seguenti ambiti: agricoltura 4.0, agricoltura intelligente e di precisione; tecnologie idroponiche; soluzioni di imballaggio sostenibili e soluzioni di imballaggio attivo e intelligente; cibo del futuro; smart kitchen; sistemi per il monitoraggio delle colture; soluzioni digitali per aumentare la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti e per ridurne la contraffazione.

Modalità di partecipazione

Al programma possono presentare domanda le società iscritte al registro delle imprese dal 1° gennaio 2017, di piccola dimensione e con sede operativa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo Pec finanzaimpresa@pec.invitalia.it sino alle 12 del 21 luglio, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata di Bravo Innovation hub e inserendo nell’oggetto della Pec “domanda di partecipazione call Agrifood”.

Tra tutte le domande pervenute, Invitalia ne selezionerà 10 dopo aver valutato l’idea, le potenzialità dell’impresa e il suo team imprenditoriale, secondo quanto previsto dal regolamento.

Previste anche giornate evento e test sulle iniziative proposte

Il programma di accelerazione “Bravo innovation hub Agrifood” avrà come centro delle attività la sede di Palazzo Guerrieri a Brindisi e le attività potranno essere realizzate in presenza, online o in modalità mista. Ha un valore, per ciascuna impresa, di 41.500 euro e comprende un grant di 20.000 euro; una fase di assessment iniziale per raccogliere le esigenze delle imprese e incontri one-to-one per approfondirne obiettivi e necessità; mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto/servizio, modello di business, tecnologia, comunicazione, marketing, raccolta fondi; formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore Agrifood; sessioni di networking; spazi di lavoro gratuiti all’interno del Bravo innovation hub di Palazzo Guerrieri a Brindisi.

Previsto anche un benchmarking day, evento di confronto fra i big player ed esperti nazionali e internazionali nel settore Agrifood, oltre a un demo day conclusivo, durante il quale le imprese potranno presentare il proprio progetto a potenziali investitori. E non mancheranno iniziative di business matching e open innovation, possibilità di partecipazione gratuita a importanti fiere di settore, quali ad esempio Cibus, e l’accesso a un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte.

