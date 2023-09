Enterprise Wlan, giro d’affari a +43,3% in un anno. Il Wi-Fi 6 traina la crescita

Il segmento aziendale del mercato mondiale delle reti locali wireless (Wlan) ha registrato un aumento dei ricavi del 43,3% su base annua nel secondo trimestre del 2023, raggiungendo i 3,0 miliardi di dollari. Lo afferma il Worldwide Quarterly Wireless Lan Tracker della International Data Corporation (Idc). Nel frattempo, il segmento consumer del mercato Wlan è diminuito del 14,0% su base annua nello stesso periodo.

L’adozione degli standard Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, i più recenti nel settore Wlan, continua a trainare la crescita nel segmento enterprise del mercato. Gli access point Wi-Fi 6 rappresentano il 79,7% dei ricavi degli access point, mentre il Wi-Fi 6E, che estende l’uso del Wi-Fi alla banda di spettro dei 6 GHz, ha registrato una crescita sequenziale del 51,5% dal primo trimestre al secondo trimestre, rappresentando il 14,3% dei ricavi degli access point e il 7,7% delle spedizioni di unità. Anche nel segmento consumer del mercato Wlan si registra un’adozione continua del Wi-Fi 6, che rappresenta il 51,6% dei ricavi nel secondo trimestre del 2023.

Attenuazione alle criticità nella supply chain alla base della crescita

Secondo Brandon Butler, responsabile della ricerca Enterprise Networks presso Idc, il mercato delle Wlan aziendali ha continuato a crescere nel secondo trimestre del 2023, basandosi sulla forte crescita registrata nel corso dell’ultimo anno. Un fattore significativo che ha contribuito a questa crescita è l’attenuazione della carenza di componenti e delle interruzioni della catena di fornitura, consentendo ai fornitori di soddisfare gli ordini di prodotti arretrati. Inoltre, l’adozione di nuovi standard Wi-Fi continua a stimolare il mercato.

L’incremento maggiore negli Usa, in Europa crescita del 29,7%

A livello geografico, il mercato delle Wlan aziendali ha registrato risultati positivi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, il mercato è cresciuto del 79,5% su base annua nel 2Q23, mentre in Canada è aumentato del 79,1% e in America Latina del 49,6%. In Europa occidentale, il mercato è cresciuto del 29,7%, mentre in Europa centrale e orientale è aumentato del 42,0%. Nella regione del Medio Oriente e Africa, i ricavi del mercato sono aumentati del 51,0%. Nella regione Asia/Pacifico (esclusi Giappone e Cina), il mercato è cresciuto del 36,8%. In Cina, il mercato è sceso del 12,5%, mentre in Giappone è cresciuto del 14,6%.

Per Cisco i maggiori ricavi, seguono Hpe Aruba Networking e Huawei

Riguardo alle principali aziende del settore, Cisco ha registrato un aumento dei ricavi del 65,6% su base annua nel secondo trimestre del 2023, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari e confermandosi leader di mercato con una quota del 43,5%. Hpe Aruba Networking ha registrato un aumento dei ricavi del 55,3% su base annua nello stesso periodo, ottenendo una quota di mercato del 16,2%. Huawei ha visto un aumento dei ricavi del 26,6% rispetto al secondo trimestre del 2022, conferendo alla società una quota di mercato del 7,5% nel 2Q23. Altre aziende come Ubiquiti, CommScope e Juniper Networks hanno registrato incrementi dei ricavi rispettivamente del 4,4%, 72,2% e 39,3%.

