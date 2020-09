Il Cim 4.0 scommette sulle skill digitali: via alla Academy

Il Cim4.0 scommette sulle competenze digitali dei lavoratori delle imprese. Il competence center, costituito da Politecnico e Università di Torino unitamente a 23 partner industriali, ha presentato la propria Academy dedicata all’upskilling e al reskilling e alla gestione della trasformazione digitale delle imprese italiane.

Le prime attività prenderanno il via il prossimo 2 ottobre nella versione part-time mentre, a partire dal mese di novembre, è previsto l’avvio dell’edizione full-time.

La Cim4.0 Academy si rivolge a responsabili di area tecnica e manager di divisioni business, dipendenti, imprenditori e professionisti in cerca di ricollocamento, quindi una pluralità di lavoratori che hanno come obiettivo quello di aumentare e valorizzare le proprie competenze al fine di saper gestire e guidare nel modo più profittevole la trasformazione digitale delle aziende italiane.

Altra particolarità è data dai trainer ingaggiati: sono stati coinvolti i più importanti protagonisti impegnati nell’ecosistema dell’innovazione internazionale, quindi Tutor dedicati, che seguiranno i partecipanti in tutto il percorso formativo, Technical fellow, Senior specialists, Mentor aziendali, Professori universitari.

WEBINAR Strategie, strumenti e tecnologie per abilitare uno Smart Working efficace Risorse Umane/Organizzazione Smart working

Saranno toccati tutti gli ambiti legati alla trasformazione tecnologica delle imprese, dall’ Additive Manufacturing, all’Intelligenza Artificiale, dal Data Analytics alla CyberSecurity, per citarne alcuni. L’obiettivo è quello di rendere accessibile l’utilizzo delle tecnologie 4.0 a tutti: dalle Pmi alle grandi aziende. Il costo delle proposte formative potrà essere ammortizzato facendo ricorso a co-finanziamenti, finanza agevolata e partnership.

“Attraverso Cim4.0 Academy desideriamo contribuire a generare un valore di sistema che coinvolga i lavoratori tutti, le imprese e i territori – spiega il ceo EnricoPisino – Digitalizzare l’industria è una priorità, soprattutto in questo momento storico di crisi, servono investimenti e al tempo stesso persone preparate, sia dal punto di vista teorico sia attraverso percorsi esperienziali. In Cim4.0 si può ritrovare tutto questo”.

“L’obiettivo del nostro Competence Center -spiega il Presidente di Cim4.0 Luca Iuliano-è quello di accompagnare le aziende e le start-up nello sviluppo di tecnologie e competenze che consentano loro di essere fortemente competitive sui mercati internazionali. Per ottenere questo, oltre alla forte spinta nel produrre in modo innovativo, servono competenze e visioni in ottica 4.0. La risposta che abbiamo voluto dare in modo concreto alle imprese e ai lavoratori per soddisfare questa esigenza prende il nome di Cim4.0 Academy. E’ un progetto importante che mette al centro la digitalizzazione industriale, volano competitivo del Paese, e la valorizzazione delle competenze, attraverso l’up e il reskilling. Una proposta formativa aperta, integrata e studiata per accrescere la conoscenza e l’esperienza sul campo in ambiente 4.0”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA