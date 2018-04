Impresa 4.0, asse Digital360-Cisco in nome della digital trasformation

L’Italia alla sfida impresa 4.0. A quasi due anni dal varo dal Piano Industria 4.0 il nostro Paese si sta attrezzando per spingere la digital transformation, anche fuori dalla fabbrica. Non si tratta solo di raccogliere i frutti dell’iper e del superammortamento, ma soprattutto di indirizzare le strategie su progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e sulla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione sulle tecnologie avanzate per le imprese nonché di centri di trasferimento tecnologico per le attività di formazione e consulenza.

In questo contesto prende vita la collaborazione tra Cisco e Digital360 dedicata alle tematiche legate al mondo impresa 4.0, con una focalizzazione speciale sulle case history delle aziende che hanno intrapreso il percorso di trasformazione e di rivisitazione di processi e modelli di business. Il progetto denominato “impresa 4.0” racconta progetti, storie, best practices che stanno realizzando la digital transformation nelle loro imprese. In pratica il sito impresa.40 di Cisco diventa una sorta di estensione di Internet4Things, accessibile sia da https://www.internet4things.it/impresa-4-0/ che da www.impresa40.it e www.impresa40.com ).

“Siamo convinti che ciascuna azienda abbia un proprio specifico punto di partenza che è legato alla cultura, agli skill, ai legami con le altre imprese di filiera o di distretto – spiega Mauro Bellini, direttore di Internet4Things, il portale del Network Digital360, che ha avviato il progetto in collaborazione con EconomyUP e con Cisco -. Vogliamo raccontare le case history delle imprese che hanno avviato questi percorsi di innovazione con l’obiettivo di mettere a disposizione del mercato esperienze, idee e soluzioni per stimolare e supportare l’avvio di nuovi progetti o di nuovi percorsi”.

Cisco è una delle tech company che fin da subito ha raccolto la sfida della digital transformation dei modelli di produzione. In questo senso va letto anche il progetto Digitaliani che si propone inoltre l’obiettivo di approfondire le prospettive del Piano Calenda. Un lavoro necessario per consentire a tutte le imprese di affrontare il più rapidamente possibile gli investimenti necessari per portare l’integrazione digitale negli stabilimenti, nella logistica, nei rapporti con i partner, ma anche come strumenti in grado di abilitare nuove opportunità di business grazie a soluzioni come la Connected Factory e come l’Industry Collaboration. Senza dimenticare che con l’Industria 4.0 arriva anche un importante cambiamento a livello di gestione di sicurezza, sia nell’ambito della cybersecurity, soprattutto per le filiere, sia come innovazione per la safety aziendale.

