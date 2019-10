Impresa 4.0, si allargano le maglie del bonus formazione

Novità per impresa 4.0 nella nota di aggiornamento al Def. Il governo potenzia il piano smart manufacturing allargando il perimetro delle spese ammissibili per accedere al bonus formazione 4.0.

“Il piano – si legge nel NaDef – verrà rafforzato attraverso una revisione organica delle spese esistenti, per favorire la più ampia partecipazione delle Pmi, delle filiere produttive e stimolare l’attrazione di grandi investimenti strategici”.

Confermata anche l’intenzione di dare una svolta green al Piano così come quella di varare una strategia nazionale per la blockchain da affiancare a quella per l’AI. Già pubblicata dal Mise e messa a consultazione.

In fase di decollo il Fondo nazionale per l’Innovazione. “È in via di completamento l’iter per rendere operativo il Fondo”, si legge del documento.

In previsione anche un disegno di legge collegato alla manovra che istituisce l’Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico e un altro per l’economia dell’innovazione e l’attrazione degli investimenti.

Il Fondo nazionale per l’Innovazione

Il Fondo Nazionale Innovazione (Fni) ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione.

Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese.

Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto (Sgr) multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di cd Venture Capital. Si tratta dello strumento finanziario elettivo per investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, scaleup e Pmi innovative. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. La selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Oltre che il modo migliore per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della crescita economica.

La strategia nazionale sull’intelligenza artificiale

Lo scorso 19 agosto il Mise ha avviato consultazione pubblica della Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, elaborata con il supporto del gruppo di esperti che erano stati incaricati di redigere il piano.

Il documento sulla Strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale è composto da un capitolo iniziale in cui si parla della visione italiana, seguito poi da nove capitoli che corrispondono ognuno a nove obiettivi che la strategia si propone di raggiungere: incrementare gli investimenti pubblici e privati, potenziare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione, sostenere l’adozione delle tecnologie digitali, porre l’Intelligenza Artificiale al servizio della forza lavoro, sfruttare il potenziale dell’economia dei dati, consolidare il quadro normativo etico, promuovere la consapevolezza e la fiducia nell’intelligenza artificiale tra i cittadini, rilanciare la pubblica amministrazione e rendere più efficienti le politiche pubbliche, favorire la cooperazione europea ed internazionale per un’intelligenza artificiale responsabile e inclusiva.

@RIPRODUZIONE RISERVATA