Industria 4.0, Accenture battezza il primo “ecosistema” italiano per impianti e infrastrutture

Accenture apre a Milano il nuovo Industry X Innovation Center for Engineering, il primo centro in Italia dedicato al mondo dei grandi impianti industriali e delle infrastrutture. Il nuovo “hub” punta a dare vita ad un ecosistema di player tecnologici, istituzioni e aziende a supporto concreto della ripartenza nel nostro Paese.

“In un momento così critico per l’industria e l’economia italiana, il nuovo Centro di Accenture vuole rappresentare un contributo concreto all’esigenza di riavviare il motore del Sistema Italia e un abilitatore di cambiamento in grado di aiutare le imprese ad affrontare la sfida della trasformazione digitale” sottolinea Mauro Marchiaro, Senior Managing Director, Strategy & Consulting di Accenture. “La nuova struttura di Milano risponde sia alla domanda di nuovi modelli abilitanti imposta dal processo di trasformazione digitale in atto, sia all’esigenza di re-inventarsi rispetto alle regole di un mercato che, a causa degli effetti della pandemia di Covid -19, sarà ancora più liquido e richiederà alle aziende maggiore agilità, sicurezza e qualità di esecuzione. Con l’apertura di questo Centro intendiamo mettere a sistema, all’interno del nostro network di innovazione, un’importante area di eccellenza italiana attraverso la creazione di un soggetto unico, il primo nel suo genere in Europa”.

In dettaglio, la struttura supporterà le imprese nell’adozione di un nuovo approccio alla progettazione, alla costruzione e alla gestione delle opere, per migliorarne l’efficienza, la funzionalità e la sicurezza. L’Industry X Innovation Center for Engineering lavorerà, in modo particolare, per soddisfare le esigenze di trasformazione di specifiche industrie verticali fra loro convergenti, facendo leva sulle esperienze e le competenze maturate negli altri 20 Centri di Innovazione che compongono la rete globale di Accenture nel mondo e in stretta sinergia con gli stakeholder del Sistema Paese.

Numerose le tecnologie e le soluzioni a disposizione nel nuovo Hub: strumenti di Big Data e Advanced Analytics per la raccolta di informazioni da fonti dati interne ed esterne alle aziende e per le analisi delle performance di progetto; tecnologie di scansione laser, intelligenza artificiale e tool di modellazione multidimensionale integrati in piattaforme di gestione dati; strumenti per migliorare la tracciabilità dei materiali all’interno del cantiere e il monitoraggio delle attività di Hse (Health, Safety & Environment) nei siti di costruzione e negli impianti industriali, al fine di ridurre i rischi; applicazioni di Extended Reality per la formazione della forza lavoro e degli addetti sul campo e per fornire supporto operativo durante l’esecuzione delle attività ad alta specializzazione di costruzione e di avviamento dell’impianto.

