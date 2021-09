Industria 4.0, Federmeccanica: "Servono interventi mirati su incentivi e competenze" - CorCom

Sostenere il lavoro e l’impresa nella Quarta rivoluzione industriale e agganciare le opportunità del post-pandemia. Con questo obiettivo Federmeccanica ha presentato il progetto Competere.

“La crescita di qualsiasi sistema dipende dalla sua competitività- spiega il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin – Questa è l’unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole tracciare “progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa. Progettare il Nuovo Lavoro significa, da un lato, intervenire in maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, che va abbattuto, mentre dall’altro vuol dire mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese nel futuro. Progettare la Nuova Impresa significa sostenere il tessuto metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre effetti nell’immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la carenza (e l’eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un lungo respiro, come le politiche industriali utili per gestire la transizione tecnologica ed ecologica. Siamo in una congiuntura favorevole all’interno comunque di una fase di ricostruzione che necessità di progettualità. Serve quello stesso spirito Riformatore che ha accompagnato il Rinnovamento contrattuale e culturale di Federmeccanica. Un percorso di Riforma che intendiamo portare avanti”.

Il progetto Competere – Lavoro

Mercato del lavoro. È indispensabile rilanciare la centralità dell’occupazione giovanile potenziando strumenti come l’apprendistato, in particolar modo quello di primo e di terzo livello ampliandolo anche agli Istituti tecnici superiori. È necessario non perdere i talenti migliori investendo su formule in grado di trattenerli, come i dottorati industriali. Occorre introdurre azioni mirate di orientamento, per una maggiore presenza femminile nelle scuole e università STEM, prevedendo allo stesso tempo incentivi e agevolazioni per l’assunzione di donne. La flessibilità in entrata dovrebbe essere ampliata intervenendo, ad esempio, sulle attuali norme e lasciando maggior spazio alla contrattazione collettiva e riportare il contratto a termine alla regolamentazione prevista dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che consentiva la possibilità di stipulare contratti a termini a-causali di 24 o meglio 36 mesi. Il quadro normativo in materia di agevolazioni alle assunzioni risulta, infatti, molto frammentato e richiede adempimenti amministrativi anche complessi che tendono a disincentivarne l’utilizzo da parte delle aziende (limite cosiddetto “de minimis”, incremento occupazionale netto, richieste di autorizzazione all’incentivo all’INPS, ricerca prima occupazione del candidato ecc.). Sarebbe auspicabile che le istituzioni (europee e nazionali) rivedessero i termini del “de minimis”, ad esempio non considerando, nel cumulo dei finanziamenti da conteggiare ai fini del raggiungimento del tetto, le agevolazioni per le assunzioni soprattutto in un momento storico come questo in cui è necessario fare ogni tipo di sforzo per aumentare l’occupazione.

Progetto Competere- L’impresa

La sfida della crescita . In un contesto economico, sociale e tecnologico in sempre più rapido mutamento è essenziale che le imprese abbiano al proprio interno non solo competenze tecniche – pur fondamentali – ma anche competenze manageriali che consentano loro di cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi modelli di business (per esempio, la cosiddetta “servitizzazione”) e di nuovi modelli organizzativi. L’attività di acquisizione di imprese comporta la necessità di “capitali silenti” e “pazienti”. Non sempre il sistema finanziario privato italiano e internazionale è all’altezza delle sfide dal momento che restano prevalenti strumenti caratterizzati da un corto respiro temporale e da un’attitudine speculativa. È pertanto necessaria un’azione pubblica (forse attraverso il potenziamento delle azioni di Cassa Depositi e Prestiti e/o di SACE) che fornisca “capitale silente” a imprese che soddisfino requisiti gestionali e di responsabilità sociale e siano impegnate in processi di crescita attraverso acquisizioni (nazionali e internazionali). Occorre prevedere forme di incentivazione per attività di formazione degli imprenditori e del management finalizzate allo sviluppo di nuovi modelli di business. In parallelo agli incentivi per processi di M&A si deve anche promuovere la crescita organica delle PMI. Da questo punto di vista il supporto agli investimenti rimane fondamentale. Le agevolazioni previste dal Piano per Industria 4.0 devono essere stabilizzate e rese strutturali e riguardare i diversi ambiti (credito d’imposta ex iperammortamento, R&S e formazione 4.0). Analoghe incentivazioni dovrebbero anche riguardare l’adozione di innovativi modelli organizzativi e di business, come ad esempio quelli orientati verso la “servitizzazione”. Anche la crescita aziendale mediante quotazione in borsa deve essere stimolata e supportata in quanto funzionale sia alla crescita organica (internazionalizzazione, investimenti etc.), sia alla crescita attraverso processi di acquisizione e integrazione. Il momento storico, infatti, è propizio in virtù della grande disponibilità di liquidità sui mercati finanziari. Si pensi al credito di imposta per quotazioni AIM che dovrebbe essere potenziato e reso strutturale.

