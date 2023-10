Industria 4.0, il 5G a misura di piccoli impianti che taglia il 60% dei consumi energetici

Debutta il “Nokia Dac Pw Compact”, una nuova configurazione ottimizzata per soddisfare le esigenze di connettività wireless private di siti industriali di piccole e medie dimensioni. Con uno sguardo attento alla sostenibilità: in linea con l’impegno di Nokia ad accelerare la trasformazione digitale e l’adozione di energie verdi, infatti, la soluzione è fino al 60% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al wi-fi, con un impatto energetico molto inferiore.

Connettività conveniente per i piccoli stabilimenti

Disponibile per una consegna rapida, il Nokia Dac Pw Compact è progettato per rispondere alla crescente domanda di campus di piccole e medie dimensioni. Basato sulle small cell Nokia AirScale, offre una connettività pervasiva sia per persone che per macchine nei contesti industriali più difficili. Con tutte le rinomate prestazioni radio, facilità d’uso, integrazione e scalabilità della soluzione wireless privata di Nokia Dac, il suo formato più piccolo si adatta alle esigenze di copertura dei siti industriali di piccole dimensioni e, senza alcun investimento iniziale, offre un’opzione di connettività conveniente per i piccoli stabilimenti industriali.

Il peso di una connettività scadente

Una connettività scadente sta ostacolando alcune piccole e medie imprese nel raggiungere il loro pieno potenziale di ricavi. Il settore della logistica, secondo Abi Research, sta perdendo più di 664 milioni di dollari di ricavi annuali che la tecnologia cellulare privata mission-critical potrebbe contribuire a realizzare. Per settori come la logistica, in cui i siti sono densamente popolati da scaffali metallici e le aree senza copertura possono influire sulle attività aziendali causando fallimenti di trasferimento, perdite di pacchetti o problemi di tracciabilità, la soluzione wireless privata 5G compatta migliora i casi d’uso operativi esistenti e ne rende possibili molti altri.

Le potenzialità della soluzione

La piattaforma è adatta anche per le piccole imprese nei settori dei porti, della produzione, delle miniere, della petrochimica, del commercio al dettaglio e molti altri segmenti industriali. È facile da usare, con una distribuzione plug-and-play e una gestione nativa IT, e offre configurazioni per coperture radio indoor, outdoor e miste. Le grandi imprese che utilizzano il Nokia Dac Pw Compact in piccole strutture avranno la sicurezza di disporre di una singola soluzione wireless privata multi-sito implementata in tutti i loro campus.

Man mano che le imprese espandono la loro implementazione di wireless privata nel tempo, esiste un percorso di aggiornamento semplice per aggiungere capacità incrementale, utenti e configurazioni radio, nonché per consentire l’aggiunta della tecnologia wi-fi. Inoltre, convertendo il bordo implementato in Mission Critical Industrial Edge (Mxie), le imprese possono trasformare le loro soluzioni wireless private in una piattaforma completa per la trasformazione digitale grazie alle capacità di Mxie e alla sua selezione di applicazioni di casi d’uso OT di Nokia e di terze parti.

Inizialmente disponibile negli Stati Uniti sfruttando lo spettro Cbrs, il Nokia Dac Pw Compact è disponibile esclusivamente attraverso una vasta rete di partner rivenditori e di integrazione di sistemi certificati da Nokia, tra cui Dxc Technology, Future Technologies Venture Llc, Graybar e Trilogy NextGen. Con disponibilità di stock per molti di questi partner di canale, i clienti possono scegliere una delle tre configurazioni predefinite per una consegna rapida di un sistema Dac Pw compatto che soddisfi le esigenze dei loro siti. Il Dac Pw Compact offre un modello basato su OPEX senza investimenti iniziali e una tariffa mensile prevedibile. Inoltre, funziona attraverso il toolkit Dac O&M standard e può essere gestito e mantenuto attraverso una serie di accordi di livello di servizio forniti dagli stessi partner.

Struttura di costo e costo di proprietà molto competitivi

“Con il Nokia Dac Pw Compact, Nokia amplia in modo molto importante la sua gamma di prodotti – afferma Leo Gergs, Principal Analyst presso Abi Research -. La nostra ricerca mostra che il costo totale di proprietà è il principale fattore per le imprese nella scelta della tecnologia di connettività da implementare. Offrirà una struttura di costo e un costo totale di proprietà molto competitivi rispetto ad altre tecnologie wireless, come il Wi-Fi. Il Nokia Dac Pw Compact diventerà un importante elemento per Nokia e i suoi partner di canale per creare una proposta di valore intorno alla cellularità privata che sia facile da capire e digerire per le imprese, in particolare nel settore della logistica, dove i magazzini e altri segmenti come i porti e gli aeroporti potrebbero aver bisogno solo di un pugno di unità radio 5G per ottenere elevati livelli di copertura costante”.

“Con l’aggiunta del Nokia Dac Pw Compact alla nostra gamma di prodotti, possiamo ora soddisfare la crescente domanda da parte di siti più piccoli e di molti settori, come il crescente segmento della logistica, che hanno bisogno della connettività sicura, a bassa latenza e affidabile fornita dalla wireless privata per trasformare digitalmente le loro operazioni – aggiunge Stephan Litjens, Vice President of Enterprise Campus Edge Solutions presso Nokia -. Indipendentemente dalle dimensioni dell’operazione, Nokia ha una soluzione che collegherà persone, macchine e sensori in modo efficiente dal punto di vista energetico e a un prezzo conveniente, dotando un’ampia gamma di settori del loro percorso verso l‘Industria 4.0“.

