Industria 4.0, il futuro è nelle micro-fabbriche: “celle” tecnologiche e a basso consumo

La nuova evoluzione dell’Industria 4.0 sono le mini-fabbriche: per il World economic forum (Wef), queste piccole strutture modulari, altamente automatizzate, efficienti e sostenibili, stanno già rivoluzionando il futuro della produzione industriale.

Le fabbriche smart stanno già riuscendo ad aumentare la produzione fra il 15 e il 30% e a ridurre i tempi di inattività fino al 50%. Ma le micro-fabbriche possono ottenere una competitività ancora maggiore, perché sono impianti più piccoli che utilizzano strumenti e soluzioni all’avanguardia (intelligenza artificiale, Industrial internet of things, automazione industriale, additive manufacturing, ecc.), offrono una flessibilità e scalabilità che le fabbriche più grandi e convenzionali faticano a raggiungere, consumano meno energia e richiedono meno personale per operare rispetto alle fabbriche tradizionali. La maggiore sostenibilità potrebbe portarle, in futuro, a dominare l’industria manifatturiera.

I 4 vantaggi delle micro-fabbriche

Le micro-fabbriche 4.0 possono essere considerate come celle di linee di produzione più estese, perché sono modulari. Questo permette loro di raggiungere anche grandi volumi di produzione. Le celle possono eseguire vari compiti del manufacturing e operare in tandem per accelerare i tempi di produzione. Al loro interno, tecnologie innovative come l’Ai, il machine learning e i big data aiutano a ridurre gli scarti, ottimizzare i processi e personalizzare al massimo la produzione.

Secondo il Wef ci sono 4 elementi fondamentali che danno alle micro-fabbriche 4.0 un vantaggio sulle fabbriche tradizionali e potrebbero portarle a dominare in futuro.

Aumento del rapporto costi-efficacia: i costi dell’investimento in tecnologie innovative sono inferiori rispetto alle linee di fabbrica tradizionali perché solo celle o componenti specifici devono essere cambiati. Gli aggiornamenti sono più rapidi e i tempi di inattività più brevi.