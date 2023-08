Industria 4.0, strategie per le pmi che vogliono potenziare il business

Le pmi svolgono un ruolo fondamentale nell’economia globale, contribuendo fino al 70% all’occupazione e al Pil. Tuttavia, il 67% di loro sta lottando per la sopravvivenza: la causa sta nel fatto che le pmi affrontano intense pressioni commerciali a breve termine, competenze limitate e vincoli di risorse, che ostacolano la loro adozione della tecnologia.

Eppure, oltre l’85% delle organizzazioni riconosce la maggiore adozione di nuove tecnologie e l’espansione dell’accesso digitale come fattori chiave della trasformazione, mentre l’infrastruttura digitale è stata identificata come un motore significativo della crescita finanziaria a lungo termine e della capacità di adattamento delle pmi. Sebbene possano comportare un costo iniziale significativo nel medio-lungo termine, infatti, gli investimenti in digitalizzazione possono consentire alle pmi di ottenere informazioni preziose dai loro dati, aumentare l’efficienza delle loro operazioni, risparmiare sui costi, migliorare la competitività e creare maggiori opportunità di scalabilità e crescita potenziale.

Le strategie del futuro: i nuovi modelli basati sui servizi

Quali sono dunque le strategie che consentono alle piccole e medie imprese di essere competitive nel panorama digitale in evoluzione?

Secondo il Wef, al centro vi sono i nuovi modelli basati sui servizi, che offrono alle aziende l’accesso e l’utilizzo di varie tecnologie, infrastrutture o software come servizi, senza la necessità di acquistare e gestire le stesse tecnologie sottostanti. Questi modelli possono offrire opzioni più convenienti e consentire alle pmi di trarre vantaggio dall’accesso alle nuove tecnologie pagando una tariffa o un abbonamento per l’utilizzo di questi servizi.

Tuttavia, le pmi devono ancora affrontare ostacoli, come risorse finanziarie e umane limitate, un accesso inadeguato alle infrastrutture essenziali e l’assenza di una visione e di strategie a lungo termine in materia di gestione dei dati, protezione della privacy e sicurezza informatica. Il rapporto Data Unleashed: empowering SMEs for Innovation and Success, pubblicato di recente, rileva che le pmi devono affrontare ostacoli e vincoli dovuti alla mancanza di politiche sui dati e chiarezza su ruoli e responsabilità specifici, estrazione di valore dai dati, infrastruttura IT limitata e accesso ai mercati globali.

Costruire network per accedere a competenze e nuove tecnolgie

La collaborazione multilaterale consente alle pmi di superare queste barriere e costruire reti con altri settori per accedere a competenze e nuove tecnologie, condividere le migliori pratiche, navigare nell’ambiente normativo per la gestione dei dati, sia a livello nazionale che internazionale, e garantire che le loro politiche sui dati siano conformi agli standard del settore. Inoltre, le partnership con fornitori di tecnologia e istituzioni educative potrebbero fornire strumenti preziosi ed economici e sviluppo di capacità. La collaborazione intersettoriale è essenziale, poiché le pmi svolgono un ruolo fondamentale come partner e intermediari all’interno di qualsiasi catena di approvvigionamento.

Puntare sulla transizione digitale

L’ultimo rapporto Future of Jobs, che ha intervistato 803 aziende di 27 settori e 45 economie globali sulle tendenze occupazionali, afferma che le piattaforme e le app digitali sono le tecnologie che hanno maggiori probabilità di essere adottate dalle organizzazioni intervistate e l’86% delle aziende prevede di incorporarle in loro attività nei prossimi cinque anni. Inoltre, la transizione digitale delle pmi accelera la crescita della produttività e colma le disuguaglianze tra persone, imprese e sedi, oltre a ridurre le risorse umane, risparmiare tempo e migliorare la qualità complessiva dei risultati. Si prevede che il commercio elettronico e il commercio digitale saranno adottati dal 75% delle imprese, fornendo alle pmi nuove strade per la crescita e l’accesso al mercato.

L’integrazione della tecnologia nel commercio comporta opportunità e sfide per le piccole imprese. Comprendere e sfruttare questi progressi può migliorare l’efficienza, ampliare la portata del mercato e favorire la crescita delle pmi.

Sviluppare nuove competenze

Con il progredire della quarta rivoluzione industriale, alcuni ruoli lavorativi diminuiranno mentre altri, come specialisti di intelligenza artificiale e machine learning, analisti/scienziati di dati e specialisti della trasformazione digitale, aumenteranno nella domanda. Ciò aumenterà la necessità di programmi di riqualificazione per preparare la forza lavoro a lavorare con queste tecnologie, oltre a colmare il potenziale divario di competenze dovuto all’aumento della domanda di manodopera tecnologicamente qualificata.

I responsabili politici e i leader aziendali dovrebbero lavorare insieme per aumentare la disponibilità di talenti fornendo finanziamenti sufficienti per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, migliorare i sistemi scolastici (che hanno dimostrato di attrarre talenti qualificati da una frazione maggiore di pmi), modificare le leggi sull’immigrazione sui talenti stranieri, nonché fornire flessibilità sulle pratiche di assunzione e fissazione dei salari attraverso tasse e altri incentivi. Queste politiche colmeranno il divario di competenze, creeranno nuovi talenti e forniranno alle pmi l’opportunità di svolgere un ruolo più importante nella quarta rivoluzione industriale.

