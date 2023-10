Industria 4.0, via ai voucher per l’innovazione: come fare domanda

Voucher per l’innovazione: il ministero delle Imprese e del Made in Italy con il decreto direttoriale 16 ottobre delinea i termini e le modalità per la presentazione delle domande d’accesso all’agevolazione.

Sul piatto ci sono 75 milioni di euro “per sostenere l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché d’ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”, si legge nel provvedimento.

L’agevolazione

L’agevolazione è un contributo erogato sottoforma di voucher: per le micro e piccole imprese finanzia il 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro mentre per le pmi il 30% fino a un massimo di 25mila euro. Per le reti di imprese, invece, il voucher copre il 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

Interventi ammissibili

I voucher finanziano le consulenze specialistiche rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

Il manager dell’innovazione qualificato e indipendente è una figura iscritta nell’apposito elenco costituito dal Mimit oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

Voucher per l’innovazione, come fare domanda

Le imprese possono presentare la domanda tramite apposita procedura informatica sul sito del Mimit, allegando l’offerta firmata digitalmente dal legale rappresentante della società di consulenza. Per le partecipazioni in rete, il soggetto proponente deve previamente trasmettere via pec la richiesta di accreditamento alla piattaforma (entro il 16/11/2023).

In fase di compilazione della domanda, l’azienda è tenuta a selezionare dall’elenco Mimit il manager qualificato o la società di consulenza di cui intende avvalersi ai fini delle agevolazioni.

Le domande possono essere compilate a partire dalle ore 12.00 del 26/10/2023 ed entro le ore 12.00 del 23/11/2023 e potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 29/11/2023. Il Mimit si riserva 90 giorni per la conclusione dell’istruttoria.

L’erogazione delle agevolazioni avverrà in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.

