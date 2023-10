Siemens e Microsoft hanno annunciato l’avvio di un progetto congiunto che utilizzerà l’artificial intelligence per aumentare la produttività e la collaborazione uomo-macchina. Il programma, chiamato Siemens Industrial Copilot vedrà le due aziende unire le forze per declinare le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa nei settori della produzione, dei trasporti e della sanità. Inoltre, l’integrazione tra il software Siemens Teamcenter per la gestione del ciclo di vita del prodotto e Microsoft Teams aprirà ulteriormente la strada al metaverso industriale. Semplificherà la collaborazione virtuale tra ingegneri progettisti, lavoratori in prima linea e altri team in tutte le funzioni aziendali.

Gestire in pochi minuti attività che in precedenza richiedevano settimane

Il progetto prevede in particolare la creazione di copiloti AI per assistere il personale delle aziende clienti nella progettazione di nuovi prodotti e nell’organizzazione della produzione e della manutenzione. La piattaforma esaminerà le informazioni raccolte da Siemens e aiuterà i clienti a creare, migliorare ed eseguire il debug di codici di automazione complessi e a ridurre i tempi di simulazione nelle loro fabbriche e in altri impianti.

WHITEPAPER Ottimizzare la Supply Chain con l' IoT: produzione, distribuzione e retail Industria 4.0 Smart manufacturing

Ciò porterà a pochi minuti l’esecuzione di un’attività che in precedenza richiedeva settimane. Il copilot acquisisce le informazioni di automazione e simulazione di processo dalla piattaforma aziendale digitale aperta di Siemens, Siemens Xcelerator, e le arricchisce con Azure OpenAI Service di Microsoft. I clienti mantengono il pieno controllo sui propri dati, che non vengono utilizzati per addestrare i modelli AI sottostanti.

Il linguaggio naturale al servizio dell’intero ciclo di prodotto

Siemens Industrial Copilot promette poi di aumentare la produttività e l’efficienza nell’intero ciclo di vita industriale. Utilizzando il linguaggio naturale, il personale di manutenzione può essere assistito con istruzioni dettagliate per le riparazioni e gli ingegneri con un rapido accesso agli strumenti di simulazione. Le aziende prevedono che i copiloti AI assistano i professionisti di vari settori, tra cui quello manifatturiero, delle infrastrutture, dei trasporti e della sanità. Numerosi copiloti sono già in programma nei settori manifatturieri, come quello automobilistico, dei beni di consumo e della costruzione di macchine.

Un nuovo strumento di collaboration per potenziare il Plm

Ci sono, come detto, novità anche sul piano della collaboration avanzata. Teamcenter per Microsoft Teams sarà disponibile già a partire da dicembre 2023. Questa nuova applicazione sfrutta i più recenti progressi dell’intelligenza artificiale generativa per collegare le funzioni del ciclo di vita della progettazione e della produzione del prodotto, come gli operatori di prima linea ai team di progettazione. Mettendo a fattor comune il software Teamcenter di Siemens per la gestione del ciclo di vita del prodotto (Product lifecycle management, Plm) con la piattaforma di collaborazione Teams di Microsoft, si rendono i dati più accessibili ai lavoratori della fabbrica e dell’assistenza sul campo. Ciò consentirà a milioni di lavoratori che oggi non hanno accesso agli strumenti Plm di contribuire più facilmente al processo di progettazione e produzione come parte del loro lavoro quotidiano.

Tra i primi clienti a sfruttare il copilota ci sarà Schaeffler

Schaeffler, società specializzata in forniture per il settore automobilistico, è tra i primi player della filiera ad adottare l’AI generativa nella fase di progettazione, il che aiuta gli ingegneri a generare codice affidabile per la programmazione di sistemi di automazione industriale come i robot. L’azienda intende incorporare il Copilot industriale di Siemens durante le proprie operazioni, con l’obiettivo di ridurre significativamente i tempi di inattività, e anche per i propri clienti in una fase successiva.

“Con questo progetto pilota congiunto, stiamo entrando in una nuova era di produttività e innovazione. Il copilota industriale di Siemens aiuterà il nostro team a lavorare in modo più efficiente, a ridurre le attività ripetitive e a liberare la creatività. Siamo entusiasti di collaborare con Siemens e Microsoft a questo progetto”, ha commentato Klaus Rosenfeld, ceo del Gruppo Schaeffler.

La visione strategica di Microsoft e Siemens

“Con questa nuova generazione di AI, abbiamo l’opportunità unica di accelerare l’innovazione nell’intero settore industriale”, ha dichiarato Satya Nadella, presidente e ceo di Microsoft. “Stiamo sfruttando la nostra collaborazione di lunga data con Siemens e stiamo unendo i progressi dell’AI nel cloud di Microsoft con l’esperienza di Siemens nel settore industriale per potenziare sia i lavoratori in prima linea che i lavoratori della conoscenza con nuovi strumenti a partire da Siemens Industrial Copilot”.

Roland Busch, ceo di Siemens, ha aggiunto: “Insieme a Microsoft, la nostra visione comune è quella di potenziare i clienti con l’adozione dell’AI generativa. “Questo ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende progettano, sviluppano, producono e operano. Rendere la collaborazione uomo-macchina più ampiamente disponibile consente agli ingegneri di accelerare lo sviluppo del codice, aumentare l’innovazione e affrontare la carenza di manodopera qualificata”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA