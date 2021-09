Acqua di Parma punta sull'Internet of things per contrastare il grey market dei profumi - CorCom

Contrastare il fenomeno del grey market e migliorare la tracciabilità della catena del valore dei profumi. Sono questi gli obiettivi della soluzione IoT implementata da 3rand Up Solutions in collaborazione con H&S Custom per Acqua di Parma. Si tratta di un sistema di tracciabilità del prodotto basato sull’utilizzo della tecnologia Rfid per la Maison italiana appartenente al Gruppo Lvmh. Il progetto è stato presentato nel corso della decima edizione di It4Fashion, la mostra convegno alla Certosa di Firenze dove i brand della moda e del lusso hanno incontrato gli esperti di Ict per parlare di innovazione digital e nel comparto fashion.

3rand Up Solutions è una startup tecnologica specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni per dare identità digitali ai prodotti (serializzazione, anticontraffazione, tracciabilità e consumer/customer engagement);la società si occupa di trasformazione digitale a tutto tondo con soluzioni B2b e B2c per Digital Commerce, show room virtuali e sostenibilità, soluzioni Iot e Rfid oltre che progetti Nft (Non Fungible Token) basati sulla Blockchain.

L’impatto del grey market nel settore dei profumi

Il grey market nel settore del fashion & luxury è un fenomeno in continua crescita, che riguarda molte categorie di prodotti come profumi e cosmetici, orologi e gioielli, borse, pelletteria, attrezzature fotografiche e persino vini e distillati. Secondo i dati a disposizione, nel solo settore della cosmetica statunitense, i prodotti che vengono commercializzati tramite canali di distribuzione diversi da quelli autorizzati dal produttore mettono in moto un giro d’affari che ha raggiunto un valore di oltre 6,3 miliardi di dollari. Ciò causa un danno di immagine per il brand nei confronti dei clienti e una perdita di controllo da parte dell’azienda produttrice sulla propria rete di dealer ufficiali. Inoltre, i prodotti venduti nel grey market possono essere contraffatti, non autentici, e contenere ingredienti non autorizzati e potenzialmente pericolosi; possono essere scaduti o non conservati alle giuste temperature. Infine, riguardo alla responsabilità, se il rivenditore non è autorizzato, il produttore non è tenuto a rispondere della qualità della referenza, e a pagarne le spese è il consumatore, che è meno tutelato.

Il progetto realizzato per Acqua di Parma

“La richiesta di Acqua di Parma era di poter tracciare il “canale distributivo” del prodotto sui vari mercati, come soluzione per il contrasto al mercato grigio”, spiega in una nota Dario Pacotto, Amministratore Delegato di 3rand Up Solutions, “ed è stata risolta adottando la piattaforma Bvp Brand Value Platform che si occupa di serializzazione, anticontraffazione, tracciabilità e customer engagement e poi dalla grande competenza del nostro partner H&S Custom che ha esperienze anche internazionali in progetti complessi con tecnologie Rfid”. Rinaldo Rinaldi, Responsabile del progetto, Cto e Founder di 3rand Up Solutions, aggiunge: “Oltre alle ben note problematiche tecniche dovute alla presenza di liquidi e di contenitori particolari, perfettamente risolte dal partner H&S Custom dovevamo confrontarci con esigenze di modularità e scalabilità della soluzione come tipicamente avviene ogni volta che il nostro cliente si trova ad operare in un ambiente con elevata dinamicità della supply chain come appunto nel caso della Maison Acqua di Parma. Anche in questo caso la piattaforma Bvp si è dimostrata la miglior risposta possibile.”

“Dal 2010 H&S Custom, con Security on Things, oggi parte della Bvp Brand Value Platform, è impegnata con i propri clienti del mercato del lusso e del lifestyle a contrastare fenomeni quali contraffazione, produzione non autorizzata, mercato grigio, ad effettuare loss prevention, a certificare la sostenibilità mettendo in campo tecnologie all’avanguardia, policy e pratiche innovative, compliance con le legislazioni internazionali, strategie di comunicazione”, chiosa Renzo Ottina, Ceo e fondatore di H&S Custom. Acqua di Parma e H&S Custom hanno iniziato un percorso che porterà nei prossimi anni ad assumere un pieno controllo della tracciabilità a livello di singolo item nei canali produttivi, distributivi e di after sales per assicurare al cliente di ricevere sempre il prodotto nelle migliori condizioni e con tutte le garanzie di qualità, sostenibilità e affidabilità che da sempre contraddistinguono Acqua di Parma come simbolo di eccellenza, artigianalità e stile di vita italiano da oltre cent’anni”.

