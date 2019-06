Cisco accelera sull’iOT e punta al takeover su Sentryo

Garantire la sicurezza dei collegamenti Internet of things, consentendo così alle aziende di sfruttare i vantaggi dell’IoT senza preoccupazioni grazie a soluzioni caratterizzate da visibilità, scalabilità e flessibilità. E’ l’obiettivo di Cisco che ha annunciato di voler acquisire Sentryo, società francese specializzata nel mercato della sicurezza informatica applicata alla protezione delle reti Ics, i cosiddetti Industria control systems.

Il progetto parte dalla constatazione che molti progetti basati sull’Internet of things hanno difficoltà a prendere quota per le difficoltà di adeguarli alle necessità della produzione, con le infrastrutture da gestire e da proteggere che sono in rapida crescita. Questo nonostante l’implementazione di soluzioni IoT sia una ricetta per ottimizzare l’efficacia operativa e la produzione industriale. Il nodo da sciogliere sta nella maggior parte dei casi nella necessità di adattare le soluzioni innovative ai propri requisiti interni: la combinazione dell’architettura di rete di Cisco e delle funzionalità di Sentryo, si legge in una nota dell’azienda – permetterà alle aziende di cogliere i vantaggi dell’IoT, automatizzare la gestione delle reti, consentire la collaborazione tra i reparti IT e OT e proteggere al meglio i propri dati e asset.

Il lancio della prima architettura di rete integrata di Cisco, che estende le funzionalità del networking intent-based all’IoT edge per fornire flessibilità, sicurezza e scalabilità senza precedenti agli ambienti IoT risale al gennaio 2019: L’integrazione della tecnologia Sentryo consentirà a Cisco di incrementare la sicurezza con la piena visibilità dei dispositivi in ambienti OT, con i Control Systems Engineers che avranno la visibilità necessaria per ottimizzare e proteggere le loro reti industriali.

Quanto ai tempi, l’acquisizione dovrebbe concludersi prima della fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2020, quindi prima del 26 ottobre 2019.

@RIPRODUZIONE RISERVATA