Unidata si aggiudica in Rti – insieme a Bip e Lektor – l’appalto per la realizzazione del sistema Iot di gestione dei contatori idrici della città metropolitana di Palermo. Pari a 2,7 milioni il valore dell’aggiudicazione. La gara rientra nell’ambito dei Fondi Pnrr.

Smart metering per i consumi

Oggetto della gara sono, in particolare, le forniture funzionali alla realizzazione dell’Automatic Meter Management System di Amap, il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo.

L’iniziativa rientra nella serie di progetti legati all’Internet of Things con particolare focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la redazione del bilancio idrico e per l’identificazione di eventuali perdite. La possibilità offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione sostenibile della risorsa idrica.

I dettagli dell’operazione

Il valore totale dell’aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi, con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWam appositamente realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici, che include, oltre ai software applicativi, UniOrchestra, la suite as a service di Unidata, per la gestione e il controllo di reti LoRaWan.

Il sistema riguarderà 145mila utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva, insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell’area Orientale e 31 comuni dell’area Occidentale.

La gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del Pnrr che finanzierà molte altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e per la gestione digitale delle Utility dell’acqua per cui LoRaWan è una delle tecnologie IoT di riferimento.

Tecnologia anti-spreco idrico

“Siamo molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D Manager di Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai vantaggi della tecnologia LoRaWan nel panorama delle tecnologie di rete wireless low power ad ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how consolidato. Una scelta che rientra nei progetti collegati alla Iot e ai suoi molteplici ambiti applicativi, uno scambio ‘smart’ di informazioni capace di generare vantaggio competitivo per le imprese, maggiore efficienza per la Pubblica amministrazione e che rappresenta, inoltre, un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di limitare eventuali sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l’acqua”.

Digital transformation per Palermo

“Dopo le recenti collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di Palermo nella transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner di Bip – è per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto strategico per la Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a livello nazionale ed internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale”.

“È grande motivo di orgoglio – afferma Andrea Sesana, Ceo di Lektor – far parte di questo ambizioso progetto con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e raccolta dei dati mediante le più innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato”.

