Fleet management, alleanza Hertz-Targa Telematics sull’IoT

La collaborazione tra Hertz Italia e Targa Telematics va avanti ormai da cinque anni, con la fornitura della piattaforma digitale per la gestione della flotta. Tra i risultati più importanti registrati negli ultimi mesi grazie alle soluzioni digitali c’è il fatto che il tasso di recupero dei veicoli a noleggio rubati è salito considerevolmente, fino a toccare nei primi mesi del 2020 quota +95%. E’ stato possibile grazie a una soluzione di Stolen Vehicle Recovery combinata con un’applicazione IoT sviluppata su apparati che utilizzano il machine learning basato sull’analisi dei big data.

Ma al di là di questa soluzione, la partnership con Targa Telematics ha consentito alla filiale italiana della multinazionale di noleggio veicoli di ottimizzare in modo significativo i processi operativi della gestione della flotta ed i costi assicurativi sostenuti, per un ritorno sull’investimento che nel 2019 è stato pari al 70%.

Il modulo di Asset Management di Targa Telematics è stato ideato per preservare il valore dei mezzi, mantenendolo il più alto possibile nel corso del tempo, e include tool dedicati per noleggiatori a breve e lungo termine. Il servizio, che può essere integrato con sistemi già esistenti, consente al cliente può gestire in modo più efficiente le principali voci di costo, ridurre i rischi correlati a furto o frodi, e massimizzare il controllo della flotta e i relativi ricavi di rivendita dei veicoli.

“Le soluzioni di Asset Management, abilitate dalla nostra digital mobility platform – spiega Massimiliano Balbo di Vinadio, vp sales large account di Targa Telematics – hanno mitigato in modo significativo il danno causato dall’annoso fenomeno dei furti e hanno consentito al contempo a Hertz Italia di aver maggior cura dei singoli veicoli e maggior controllo sull’intera flotta. In questi cinque anni di proficua collaborazione con Hertz Italia, Targa Telematics ha sviluppato con continuità le potenzialità della digital mobility platform, sia a livello tecnologico, tramite algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sempre più efficienti perché correlati ad una serie storica di dati, sia per quel che riguarda l’ottimizzazione dei processi, consentendo di supportare decisioni operative in modo preciso ed efficace ed individuare i possibili casi di furto in modo tempestivo ed accurato”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo grazie all’adozione della soluzione di Targa Telematics con cui abbiamo equipaggiato le auto e i veicoli commerciali – aggiunge Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia – Hertz è un’azienda molto attenta allo sviluppo tecnologico e le soluzioni digitali potenziate dall’IoT che Targa Telematics mette a nostra disposizione, ci permettono una gestione efficiente della flotta, che rappresenta un asset strategico per il nostro business. Abbiamo costruito un rapporto solido con Targa Telematics e siamo lieti di essere per loro un vero e proprio caso di studio. Sono convinto che il modo con cui abbiamo impostato il lavoro, grazie alla raccolta e all’analisi puntuale di dati, ad esempio quelli legati ai chilometri percorsi o ai consumi di carburante, ci offra l’opportunità di definire insieme nuovi standard per offrire un servizio ai nostri Ospiti di livello sempre più elevato. Grazie a questi strumenti digitali – conclude – stiamo ottenendo dei risultati tangibili anche sull’ottimizzazione dei costi con un importante ritorno sull’investimento”.

