Industria 4.0, Intesa Sanpaolo finanzia i progetti di Ltc Group - CorCom

Sostenere Legnano Tecnoelekric company nell’acquisto di nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani e per quelli del Medio Oriente. E’ questo l’obiettivo dei due finanziamenti concessi da Intesa Sanpaolo a Ltc Group, che ammontano rispettivamente a 10 milioni di euro per per gli stabilimenti italiani della società e a 5 milioni di dollari per la controllata Legnano Teknoelectric Company Middle East di Dubai. I nuovi macchinari 4.0 consentiranno di ottimizzare i processi e di ottenere consistenti risparmi, quantificabili in circa 410mila KW di energia in meno per la produzione italiana e di 145mila KW per il sito di Dubai. Ltc Group conta su più di 60 anni di esperienza sull’intero ciclo della lavorazione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, e impiega oltre 600 dipendenti distribuiti tra cinque unità produttive.

“Si sta scrivendo una nuova pagina dell’economia italiana, in cui le eccellenze imprenditoriali come Ltc Group, capaci di innovare in un’ottica digitale, green e sostenibile, faranno la differenza – afferma Teresio Testa, direttore regionale per il Piemonte di Intesa Sanpaolo – Intesa Sanpaolo è stata tra le prime banche a dedicare ingenti risorse e condizioni vantaggiose per accompagnare questo processo. I nostri team di ingegneri sono inoltre a disposizione per valutare assieme i progetti, in modo da accelerare gli investimenti e migliorarne l’efficacia”.

“Siamo molto felici di iniziare un percorso così importante per la nostra azienda insieme a una Banca che, come noi, crede sia il momento di fare sempre più investimenti green – è il commento che la Famiglia Bertelli, proprietaria di Ltc Group, affida a un comunicato – Questa è la direzione che abbiamo intrapreso come Ltc Group, e ci piacerebbe che l’accordo raggiunto rappresentasse una spinta verso obiettivi di sostenibilità per l’intero ecosistema italiano”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA