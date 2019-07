Manufacturing Experience, a Milano il percorso “immersivo” di Microsoft

Microsoft Italia inaugura la nuova Manufacturing Experience. Si tratta di un percorso esperienziale dedicato al manifatturiero all’interno del Microsoft Technology Center di Milano. Il gruppo ha fatto squadra con i propri partner per sviluppare un’esperienza immersiva, interattiva e personalizzabile che consenta a top manager e professionisti It di comprendere attraverso demo e applicazioni concrete come l’innovazione consenta di rispondere alle sfide del mercato.

Secondo il Rapporto sull’Industria italiana 2019 di Confindustria – si legge in una nota di Microsoft, l’Italia rappresenta la settima potenza manifatturiera del mondo e la seconda in Europa: la manifattura italiana impiega oggi quasi quattro milioni di persone. Per non perdere la sfida globale contro Asia e Nord-America, è fondamentale supportare la trasformazione digitale delle imprese, favorendo gli investimenti in tecnologie, un più stretto legame tra il mondo della ricerca e l’industria, la formazione e l’aggiornamento continuo delle competenze. Nell’ambito di Ambizione Italia, il programma nazionale con cui Microsoft intende far squadra con i propri partner per contribuire alla crescita e all’innovazione del Paese facendo leva in primis sulla formazione e che ha già visto 420 mila persone coinvolte, 190 mila formate e 20 mila certificate, è nata quindi la Manufacturing Experience che concretizza uno dei pilastri del progetto ovvero la “Digital Transformation”, intesa come impegno a condividere best practice e ad accompagnare le realtà nostrane verso scenari evolutivi ove le nuove tecnologie e l’Ai possano fare la differenza inaugurando nuovi modelli di business e partecipando allo sviluppo dell’economia italiana.

“Se pensiamo che l’Italia è la seconda manifattura in Europa e che l’Ai è in grado di accelerare la crescita con un incremento del Pil pari all’1% annuo, è chiaro il valore strategico degli investimenti in questa prospettiva ed è altrettanto chiara l’importanza di fare ecosistema per accompagnare le aziende in questo percorso d’innovazione”, ha dichiarato Andrea Cardillo, Direttore del Microsoft Technology Center. “Con la Manufacturing Experience ci poniamo l’obiettivo di aiutare il top management, i responsabili e i professionisti It delle aziende italiane a prendere consapevolezza dello scenario manifatturiero in evoluzione e a guidare il processo di adozione dell’Artificial Intelligence e a far evolvere l’Industry 4.0 verso modelli sempre più completi in cui l’Ai si realizzi grazie a un mix di tecnologie come Cloud, IoT, Analytics, Machine Learning e Servizi Cognitivi per permettere alle aziende del Made-in-Italy manifatturiero di qualsiasi dimensione di crescere e contribuire alla competitività del Paese. Il ruolo dell’ecosistema dei Partner Microsoft è a tal fine essenziale, perché non solo abbiamo modellato l’esperienza di base insieme a loro, ma anche perché grazie alle loro verticalizzazioni potremo offrire delle sessioni personalizzate e far evolvere il percorso nel tempo integrando di volta in volta nuove applicazioni, espressione dei trend tecnologici in costante divenire”

La Manufacturing Experience si articola come una storia coinvolgente e interattiva, raccontando il percorso di un’azienda manifatturiera e dei processi che gestisce. L’esperienza si sviluppa affrontando diversi aspetti: dalla previsione della domanda all’approvvigionamento delle materie prime, dalla gestione della produzione alla vendita del prodotto finito, dal suo monitoraggio tramite segnali telemetrici ai servizi di post-vendita, fino ad arrivare alla formazione dei nuovi assunti. Il percorso consta di una prima parte in cui si evidenziano i processi industriali che sono oggetto dell’esperienza e i sistemi informatici ad essi sottesi e di una seconda parte in cui si vivono alcune fasi di un impianto di produzione ove è possibile interagire con i robot, gestire i blocchi della linea sfruttando la Mixed Reality e seguire un training per imparare come si effettua la manutenzione di un macchinario indossando HoloLens. Le soluzioni Microsoft rappresentano la spina dorsale dell’esperienza – dal Cloud all’Edge – e, proprio come nella realtà, vengono estese e verticalizzate dalla rete dei partner coinvolti, il cui numero è in rapida crescita.

@RIPRODUZIONE RISERVATA