Pmi 4.0, il Mise mette sul piatto 265 mln per i macchinari innovativi

Il decreto sul bando “Macchinari innovativi” segue di pochi giorni la pubblicazione della misura prevista dal Decreto crescita per il sostengo della digital transformation nelle Pmi. Con uno stanziamento di 100 milioni di euro, il provvedimento si propone di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. In particolare, spiega una nota del Mise, verranno agevolati progetti per un importo non inferiore a 50 mila euro e non superiore a 500 mila euro, promossi da imprese sia singole sia associate, fino a 10 soggetti aderenti, mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in cui figuri, come capofila, un Dih- Digital Innovation Hub o un Edi-ecosistema digitale per l’innovazione.

Il decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo economico per rendereoperativa la misura è stato registrato dalla Corte dei Conti e ora si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.