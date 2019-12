Cybersecurity, un approccio olistico e multilivello contro gli attacchi di nuova generazione

Strumenti in grado di identificare malware in tempo reale e data protection by design grazie all’AI, ma più di ogni altra cosa educazione, perché l’uomo rimane al centro di tutti i processi: così si affrontano minacce sempre più sofisticate. Parlano Andrea Ferrazzi, Direttore del Security Competence Center e CISO di Maticmind, e Cesare Radaelli, Sr Director Channel Account di Fortinet