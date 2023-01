Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, nominata la squadra per il 2023-2024

Edoardo Gisolfi è stato confermato alla guida del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (Cnct), l’articolazione operativa di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici riunitasi ieri per il rinnovo delle cariche di vertice.

Eletta anche la Squadra proposta del Presidente per il biennio 2023-2024, composta dai Vicepresidenti Margherita Avigni (Mantova), Nicola Astolfi (Umbria), Gianni Dal Pozzo (Veneto), Lino Olivastri (Abruzzo).

Il commento di Ghisolfi

“Ringrazio tutti i colleghi del Cnct per la fiducia che mi hanno accordato confermandomi alla presidenza e per il supporto ed il lavoro che hanno svolto in questo primo biennio – dice Ghisolfi – Ci attende ora un periodo altrettanto impegnativo con molte sfide e l’obiettivo di fornire il nostro contributo alla Federazione per “costruire” una politica associativa che miri a rafforzare il ruolo dei Servizi Innovativi e Tecnologici valorizzandone, a partire dalle imprese dei territori, il ruolo strategico. Specialmente in questo momento storico caratterizzato da grandi trasformazioni connesse all’evoluzione dei modelli produttivi, organizzativi e di business sempre più imperniate sul digitale e sulle nuove tecnologie, che vedono sempre più centrale il ruolo dei Servizi Innovativi per il rilancio del Paese”.

Cos’è Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è la Federazione di Confindustria che rappresenta in Italia l’Industria dei Servizi Innovativi e Tecnologici – Knowledge Intensive Business Services.

Attraverso 21 Associazioni di Categoria e 34 Sezioni Territoriali, istituite presso le Associazioni di Territorio di Confindustria, rappresenta le imprese che producono digitalizzazione, ovvero la utilizzano, e che forniscono servizi abilitanti la trasformazione organizzativa e digitale dei processi produttivi, dei prodotti, dei sistemi industriali, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni.

Riunisce, attraverso rappresentanze nazionali di categoria e di territorio, le imprese di consulenza IT, software, cloud, outsourcing; servizi, applicazioni e tecnologie per lo spazio; servizi di gestione delle reti tecnologiche; ingegneria ambientale, consulenza energetica e della sicurezza; testing, inspection and certification; marketing e comunicazione; consulenza per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo; knowledge and education; servizi finanziari, factoring; servizi per il credito; servizi e tecnologie IT per l’Industria del Gioco; servizi tecnici e professionali.

Il Settore dei Knowledge Intensive Business Services in Italia conta oltre 960.000 tra grandi, medie, piccole e micro imprese; 2.300.000 addetti, di cui il 56% dipendenti; 274 miliardi di euro di fatturato e 117 miliardi di valore aggiunto.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è membro di GAIA-X, Associazione per la realizzazione del Cloud Europeo; socio ordinario di Accredia, l’Ente Unico di Accreditamento italiano.

