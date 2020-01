Abie, Pierucci confermato presidente. Via al nuovo consiglio direttivo

Rinnovati i vertici di Abie, l’associazione di Confindustria Digitale per il comparto Blockchain. L’assemblea generale del 18 gennaio, ha riconfermato Giuliano Pierucci nel ruolo di presidente e nominato il nuovo Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri: Ninni De Santis (vice-presidente), Paolo Cacurri (vice presidente), Massimo Giuliano, Maurizio Pimpinella, Lorenzo Comisi. Massimiliano Lucaroni è stato riconfermato nell’incarico di Tesoriere e Catia De Vincenzi nell’incarico di Segretaria dell’Associazione.

L’assemblea è stata anche il momento per riassumere quanto realizzato nei primi due anni attività dell’Associazione: costruzione di una membership fatta di figure competenti e di elevata reputation, realizzazione di contributi importanti alle attività di regolamentazione (esempi lavori Consob/Criptoattività, Agid, Gruppo Esperti Mise), adesione in Confindustria Digitale, rilevante incremento del numero degli associati appartenenti sia alle diverse filiere che stanno utilizzando le tecnologie blockchain nei loro progetti di trasformazione digitale (es Progetti Industria 4.0), sia al “verticale” Blockckchain/Ict .

Il biennio 2020/2021 vedrà la piena entrata in campo delle tecnologie blockchain nei diversi settori industriali – dal Fintech (criptoattività, tokenizzazione, sistemi di pagamento, gestione del credito) alla Logistica, dalla Notarizzazione alla Governance organizzativa e dei processi. Ciò avverrà, a detta degli analisti internazionali, in modo integrato e sinergico con le altre tecnologie digitali.

In questo contesto Abie contribuirà in modo importante come “luogo” di confronto, di networking, di education e di incontro tra tecnologie blockchain e le filiere.

