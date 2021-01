Agcom completa la squadra: Giulietta Gamba Segretario generale - CorCom

Giulietta Gamba è il nuovo Segretario Generale. Gamba, dirigente interno dell’Autorità di lunga esperienza, prende il posto di Nicola Sansalone che si è dimesso.

Il Consiglio Agcom, accogliendo le dimissione, ha ringraziato Sansalone per il lavoro svolto.

Si completa così la squadra della nuova Agcom il cui Consiglio si è ufficialmente insediato lo scorso 2 ottobre: Laura Aria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Enrico Mandelli i quattro commissari presieduti da Giacomo Lasorella.

“Questa consiliatura ha dinanzi a sé grandi responsabilità e grandi sfide, in primo luogo quella di accompagnare e indirizzare, per la propria parte, la trasformazione della società italiana in quella che è stata definita una società matura dell’informazione”, ha detto nel suo primo intervento in qualità di presidente di Agcom, Giacomo Lasorella il quale ha anche evidenziato che l’esigenza è “resa ancor più impellente dalla pandemia, che ha prodotto la straordinaria accelerazione di tutti i temi connessi alla digitalizzazione, dallo sviluppo e l’efficienza delle reti, all’uso delle piattaforme per il lavoro agile, la didattica, l’intrattenimento”.

“Uno snodo cruciale – ha aggiunto il Presidente Lasorella – sarà il rapporto con l’Europa e con i vari organismi che riuniscono le Autorità nazionali di regolazione nei diversi settori: il Berec, l’Erga e l’Ergp, oltre che con la Commissione Europea. Fondamentale altresì sarà la valorizzazione e il potenziamento del rapporto con le Istituzioni nazionali, in primo luogo il Parlamento, il Governo, così come quello con le altre Autorità”.

Intanto Agcom cerca una nuova sede a Roma. O, meglio, è questa l’ipotesi che si profila in vista della scadenza – il prossimo settembre – del contratto di affitto relativo all’immobile in via Isonzo.

Il 4 gennaio è stato pubblicato l’avviso in cui l’Authority presieduta da Giacomo Lasorella rende note le proprie necessità: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in considerazione della possibile necessità di rimodulare la logistica della propria sede di Roma, intende valutare eventuali manifestazioni di interesse concernenti la locazione di un immobile da destinare ad uso ufficio, con superficie esclusiva di circa mq. 5.000 netti, nelle vicinanze della Stazione di Roma Termini o in collegamento diretto con quest’ultima, preferibilmente nei pressi di Corso Italia, possibilmente con locali tecnici da adibire a centro elaborazione data, spazio archivio, deposito e garage”, si legge nell’avviso in cui si puntualizza che verranno presi in considerazione anche edifici in fase di ristrutturazione con consegna dell’immobile prevista entro il 30 settembre 2021.