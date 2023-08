Alessandra Poggiani direttore generale del Cineca

Alessandra Poggiani è stata nominata Direttore generale del Consorzio Interuniversitario Cineca. La manager è stata scelta dal Cda su proposta del presidente Francesco Ubertini a seguito di una selezione che si è svolta tramite procedura aperta e con il parere positivo dell’Assemblea consortile.

Chi è Alessandra Poggiani

La manager si distingue per l’esperienza nel campo della gestione dell’informatica pubblica e dell’innovazione: attualmente Direttore amministrativo della Fondazione Human Technopole, è stata Direttore generale di Venis spa inhouse Ict e operatore locale di telecomunicazioni della Città metropolitana Venezia, di Agid-Agenzia per l’Italia Digitale e di LAit spa, inhouse Ict della Regione Lazio. In precedenza ha, fra gli altri, ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunicazione Digitale per Enel, Information Manager della Euro-Mediterranean partnership della Dg Ambiente della Commissione Europea e Head of Communication, Advocacy and External Relation del Programma Mediterraneo del Wwf International. Da oltre vent’anni unisce l’insegnamento all’attività professionale come professore incaricato di Tecnologie e Interfacce Web alla Sapienza di Roma, professore a contratto di Marketing dell’Innovazione e Comunicazione d’impresa, Università Roma Tre, docente di Informatica nella Pubblica Amministrazione per la Business School dell’Università Ca’ Foscari e Visiting Lecturer di Digital Economy, Imperial College Londra.

Esperienza e capacità manageriali

“La sua esperienza e le sue capacità manageriali – sottolinea Ubertini – consentiranno al Consorzio di continuare ad affrontare le sfide della formazione, della ricerca e dell’innovazione con soluzioni sempre più efficaci, nonché di cogliere le opportunità che il futuro ci riserva nel contesto europeo e internazionale. Con la sua direzione, grazie alla qualità professionale e al costante impegno del nostro personale, il Cineca continuerà a sostenere la crescita e lo sviluppo di tutti i consorziati e del nostro Paese”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA